Украина уничтожает своих олигархов, но боится новых, – Bloomberg (инфографика)

По словам бывшего главы НБУ, международные доноры опасаются тех, кто может наживаться на будущем "плане Маршалла" для Украины.

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Украинские олигархи потеряли свои активы и политическое влияние, однако доноры боятся лиц, которые могут незаконно обогащаться за счет будущего "плана Маршалла" для Украины. Об этом сказала бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью изданию Bloomberg.

"Нам нужно любить Украину, но это должна быть жесткая любовь, условная любовь", — цитируют журналисты Гонтареву.

Авторы публикации утверждают, ссылаясь на неназванного европейского дипломата, что страны G7 оказывают на украинское правительство давление касательно возобновления программы реформ, направленной на борьбу с коррупцией.

При этом Валерия Гонтарева считает, что Украина заинтересована в удержании некоторых олигархов, начавших "играть по правилам", чтобы их деньги не были выведены в другие страны.

Состояние украинских олигархов в миллиардах долларов

Отмечается, что деятельность олигархов крайне отрицательно отразилась на перспективах Украины, так как препятствовала поступлению зарубежных инвестиций и построению конкурентного рынка.

Журналисты также указали на то, что с 2013 по 2023 год Украина прошла путь от 142-го до 116-го места по ежегодному индексу восприятия коррупции Transparency International.

Напомним, что 31 марта Международный валютный фонд одобрил четырехлетний финансовый пакет на 15,6 миллиарда долларов для Украины, чтобы удовлетворить потребности страны во время борьбы с военной агрессией РФ.

Еще мы писали о том, что 21 марта Международный валютный фонд сообщил о согласовании с Киевом новой четырехлетней программы расширенного финансирования и опубликовал условия, состоящие из 19 пунктов. Украина согласилась выполнить требования МВФ в течение 15 месяцев.