Отмена налоговых льгот и автономность САП: чего хочет от Украины МВФ

Новая четырехлетняя программа Международного валютного фонда состоит из двух этапов. Первый транш, размер которого составил чуть больше 2 миллиардов долларов, Украина уже получила.

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Как известно, 21 марта 2023 года Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что украинские власти и фонд согласовали новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF), в рамках которой Украине предоставят 15,6 миллиарда долларов. Тем временем на сайте МВФ были опубликованы условия кредитной программы для страны.

Деньги для Украины: на что согласилась власть

Согласно официальной информации известно, что Украина для сотрудничества с МВФ согласилась выполнить 19 пунктов за следующие 15 месяцев. Так, например, до конца апреля в Украине должны определиться с пересмотром государственного бюджета и с планами увеличить расходы на 537 миллиардов гривен.

А до конца мая 2023 Украине нужно выполнить еще 4 задания:

представить законопроект о минимизации ad hoc изменений в бюджет;

представить законопроект о восстановлении нормы по лимиту государственных гарантий с прозрачным обоснованием;

подготовить план действий по устранению недостатков, выявленных при опросе налогоплательщиков, для дорожной карты Стратегии национальных доходов;

принять поправки в Бюджетный кодекс для повышения прозрачности и подотчетности аккумулируемых на спецсчетах Нацбанка пожертвований и консолидировать их в спецфонде госбюджета.

После выполнения этих условий Украина обязалась отменить налоговое льготы для бизнеса. Как известно, в январе 2023 года Министерство финансов Украины представило законопроект об отмене ряда налоговых льгот для бизнеса, которые были введены в первые месяцы полномасштабной войны. В документе сказано, что налоговые льготы должны действовать до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года. В то же время Нацбанк должен подготовить:

стратегию для перехода к более гибкому обменному курсу;

упрощение валютного контроля;

таргетирование инфляции с учетом условий в экономике.

Еще два условия должны быть выполнены до конца июля 2023 года. А именно:

передать акции "Оператора газотранспортной системы Украины" от "Магистральных газопроводов" напрямую Минэнерго;

возобновить декларирование доходов государственными служащими.

Что еще должна выполнить Украина

обновить и опубликовать Среднесрочную стратегию управления долгом (конец сентября 2023 года);

подготовить трехлетнюю Бюджетную декларацию (конец сентября 2023 года);

восстановить рискориентированный подход для политически значимых лиц (PEP) в соответствии со стандартами FATF (конец сентября 2023 года);

укрепить управление и надзор за банками путем отделения от банковского надзора подразделения относительно связанных сторон, введения "экспертных жюри" (supervisory panels) как консультативного органа при наблюдательном совете и возобновления плановых проверок (конец сентября 2023 года);

упростить систему декларирования благодаря связи с другими базами данных и реестрами (конец октября 2023 года);

принять Национальную стратегию доходов (конец 2023 года);

пересмотреть процедуры управления государственными инвестициями с переходом на прозрачную конкурсную основу (конец 2023 года);

повысить институциональную автономность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (конец 2023 года);

разработать схему реабилитации банка в консультации с Фондом гарантирования вкладов и персоналом МВФ (конец марта 2024 года);

внедрить в НБУ методологию оценки надзорных рисков для информирования о приоритетах надзорного взаимодействия (конец июня 2024 года).

Напомним, 3 апреля 2023 года стало известно, что Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы финансирования. По словам главы НБУ Андрея Пышного, сумма транша составила 2,7 миллиарда долларов.

Еще Фокус писал, что 27 марта в МВФ спрогнозировали, что будет с экономикой мира в 2023 году. По словам директора-распорядителя МВФ Кристаллины Георгиевой, перспективы мировой экономики на 2023 и 2024 годы, вероятно, останутся слабыми.