Україна знищує своїх олігархів, але боїться нових, – Bloomberg (інфографіка)

За словами колишнього голови НБУ, міжнародні донори побоюються тих, хто може наживатися на майбутньому "плані Маршалла" для України.

Related video

Українські олігархи втратили свої активи та політичний вплив, проте донори бояться осіб, які можуть незаконно збагачуватись за рахунок майбутнього "плану Маршалла" для України. Про це повідомила колишній голова Національного банку України Валерія Гонтарева в інтерв'ю виданню Bloomberg.

"Нам потрібно любити Україну, але це має бути жорстке кохання, умовне кохання", — цитують журналісти Гонтарєву.

Автори публікації стверджують, посилаючись на неназваного європейського дипломата, що країни G7 чинять на український уряд тиск щодо відновлення програми реформ, спрямованої на боротьбу з корупцією.

При цьому Валерія Гонтарєва вважає, що Україна зацікавлена в утриманні деяких олігархів, які почали "грати за правилами", щоб їхні гроші не були виведені до інших країн.

Статки українських олігархів у мільярдах доларів

Зазначається, що діяльність олігархів вкрай негативно позначилася на перспективах України, оскільки перешкоджала надходженню закордонних інвестицій та побудові конкурентного ринку.

Журналісти також зазначили, що з 2013 по 2023 рік Україна пройшла шлях від 142-го до 116-го місця за щорічним індексом сприйняття корупції Transparency International.

Нагадаємо, що 31 березня Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічний фінансовий пакет на 15,6 мільярда доларів для України, щоб задовольнити потреби країни під час боротьби з воєнною агресією РФ.

Ще ми писали про те, що 21 березня Міжнародний валютний фонд повідомив про узгодження з Києвом нової чотирирічної програми розширеного фінансування та опублікував умови, що складаються з 19 пунктів. Україна погодилася виконати вимоги МВФ упродовж 15 місяців.