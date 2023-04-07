Возвращать не нужно: кто может получить от государства 250 тысяч гривен или даже миллион

Украинское правительство в прошлом году открыло проект "єРобота", в рамках которого предоставляются гранты на развитие собственного дела. В этом году правительство расширило программу и увеличило сумму грантов. Как получить деньги от государства?

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В Украине работают программы микрогрантов, направленные на открытие или развитие ранее основанного собственного бизнеса, а подавать заявки на получение грантов нужно через сервис "Дія". Об этом пишет Фокус в статье "На пекарню, салон, производство. Как в Украине получить грант и льготный кредит".

По данным Минэкономики, продолжается прием заявок в рамках пятой волны грантов – подать заявку можно через "Дію" до 9 апреля 2023 года. Программа "Власна справа" предусматривает микрогрант от 50 до 250 тыс. грн., который получатель может использовать для покупки оборудования, сырья, материалов, оплаты аренды. В рамках программы правительства главное условие – это создание 1-2 рабочих мест.

А с 10 апреля 2023 правительство запускает в Украине новые грантовые программы для ветеранов:

250 тыс. грн — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания одного рабочего места;

500 тыс. грн — для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;

1 млн грн — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФОП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Однако если сумма грантовой выплаты составляет 0,5 млн грн или 1 млн грн, то важным условием является софинансирование проекта: предпринимателю необходимо самостоятельно профинансировать свой проект на 30%, а еще 70% он (она) получит от государства.

"В 2023 году по программе микрогрантов зачислена помощь почти девятистам получателям — на сумму более 200 миллионов грн. Финансирование микрогрантов происходит практически еженедельно", — рассказали Фокусу в пресс-службе Ощадбанка.

По данным Ощадбанка, среди главных претендентов на гранты – представители пяти регионов: Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Полтавская области.

Недавно в Минэкономики рассказали об одном из получателей грантовой выплаты: Никита Котович — предприниматель из Днепра, благодаря микрогранту открывший собственную пекарню "Світ Випічки". Предприниматель сначала подал заявку на получение микрогранта для создания своего бизнеса, он подготовил бизнес-план, успешно защитил свой проект перед комиссией Днепропетровского областного центра занятости и получил положительное решение по выплате. Котович уже получил средства на счет, начал работу и трудоустроил двух человек.

Новый бизнес Николая Котовича в Днепре – это свежая выпечка и продукция для кафе и ресторанов Фото: me.gov.ua

"Я учел то, что, кроме продажи свежей выпечки, наша пекарня может быть поставщиком разнообразной продукции в кафе и рестораны. Увеличивая оборот продукции и заключая договоры на поставку, мы сможем трудоустроить еще больше людей, платить налоги и поддерживать страну. Я очень рад, что одновременно осуществил свою мечту и внес свой вклад в развитие бизнеса Днепропетровщины", — рассказал Никита Котович.

Ранее Фокус писал, что ветераны смогут получить грант от 250 000 грн до 1 000 000 грн. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 000 грн, чтобы профинансировать развитие семейного бизнеса.