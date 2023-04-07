На пекарню, салон, производство. Как в Украине получить грант и льготный кредит

Деньги на собственное дело – это вопрос и развития бизнеса, и потенциального увеличения своего собственного дохода. Государство в этом вопросе может помочь, ведь в Украине в 2023 году действует и государственная грантовая программа для новых и опытных предпринимателей, и программа льготных кредитов с низкой ставкой для малых и средних предприятий.

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Дешевые кредиты для бизнеса весной вернулись. Еще в начале марта Всеукраинская Аграрная Рада вместе с другими аграрными объединениями призывали правительство продлить срок льготного кредитования в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". В обращении аграрии сообщали, что без льготных кредитов весенняя посевная будет невозможна, а сокращение посевов может составить 5-5,5 млн га. В Кабмине вопрос решили оперативно – уже 14 марта правительство приняло постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства". В частности, продлено предоставление государственной финансовой поддержки бизнеса предприятиям, получившим кредиты в рамках проведения посевной кампании в 2022 году. Кроме того, недавно правительство расширило проект "єРобота" — запускает новые грантовые программы для ветеранов по созданию или развитию собственного бизнеса. Речь идет о безвозвратных грантах на собственное дело в размере от 250 тыс грн до одного миллиона.

Фокус исследовал, как изменились условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и кто может получить в этом году безвозвратную финансовую помощь от государства для развития собственного дела.

Деньги, которые не нужно возвращать: как получить грант в рамках программы "єРобота"

Правительственный проект "єРобота" — это грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. Как объясняют в Министерстве экономики, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства. Подавать заявки на получение грантов нужно через сервис "Дія". Сейчас идет прием заявок в пределах пятой волны – до 9 апреля 2023 года. В Минэкономики сообщили, что по результатам трех волн подачи заявлений на микрогранты для начала или развития собственного дела средства от государства получат 616 украинцев на общую сумму 146,5 млн. грн. Сферы бизнеса, где будут работать победители (получатели средств), – оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, заведения общепита, перерабатывающая промышленность.

Программа "Власна справа" (в рамках проекта "єРобота") предусматривает микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Этот грант можно использовать для приобретения или лизинга оборудования, закупки сырья и материалов, оплаты аренды. В условиях сказано, что получателем может быть как уже действующий предприниматель, так и человек без опыта деятельности. Но главное условие – создание 1-2 рабочих мест.

С помощью гранта можно открыть небольшой магазин или салон маникюра или другую точку предоставления услуг. Фото: pexels.com

Недавно условия программы грантов были расширены. С 10 апреля правительство запускает новые грантовые программы для ветеранов, благодаря которым они смогут получить финансовую поддержку от государства для старта или развития своего дела. Наши защитники и защитницы, которые хотят заниматься предпринимательством, или же развивать свой бизнес по возвращении в гражданскую жизнь, смогут получить грант от 250 тыс грн до 1 млн грн. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 тыс грн на развитие семейного бизнеса", — сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

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Итак, с 10 апреля можно будет получить такие гранты для собственного бизнеса:

250 тыс грн — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания одного рабочего места;

500 тыс грн — для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;

1 млн грн — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФОП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Важная деталь: если предоставляется грант в размере 0,5 млн. грн. или 1 млн. грн., то необходимым условием является софинансирование проекта. То есть, предпринимателю нужно самостоятельно профинансировать свой проект на 30%, а еще 70% поступят от государства на его счет.

С 10 апреля программа грантов расширяется: теперь ветераны и супруги защитников смогут получить средства на развитие собственного дела

Если после рассмотрения заявки принято положительное решение, то грантовые средства поступят получателю на счет в Ощадбанке. "Важно отметить, что гранты перечисляет не банк, а правительство — на счета в Ощадбанке. В прошлом году профинансировано 2530 грантов на сумму 1,555 млрд грн. В 2023 году по программе микрогрантов зачислена помощь почти девятистам получателям — на сумму более 200 млн грн. Финансирование микрогрантов происходит практически еженедельно", — рассказали Фокусу в пресс-службе Ощадбанка. Там уточнили: гранты на перерабатывающие предприятия впервые зачислены получателям в апреле 2023 года в сумме 233 млн грн.

Никита Котович — предприниматель из Днепра, благодаря микрогранту открывший собственную пекарню "Світ випічки". Фото: me.gov.ua

По данным Ощадбанка, среди главных претендентов на гранты – представители пяти регионов: Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Полтавская области.

Кредиты по ставке 5%. Кому банки выдают льготные займы по госпрограмме

В прошлом году программа кредитов "5-7-9%" оставалась главной в финансировании украинских предприятий. Напомним, по этой программе банки-партнеры предоставляют действующим предприятиям кредиты в гривне по льготным условиям. В банках говорят: такими займами пользуются как небольшие бизнесы, так и ведущие производства.

"От микробизнеса до крупного бизнеса, все основные отрасли (в сфере растениеводства, животноводства, не аграрного производства, торговли, услуг), вся территория Украины, кроме временно оккупированной и приближенной к зоне боевых действий", — рассказал об охвате программы Владимир Онищук, руководитель продаж агро ПУМБ.

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Малый и средний бизнес – главные клиенты по программе кредитов "5-7-9%", говорят в банках.

"Основной акцент, конечно, на клиентов малого и среднего бизнеса, однако в программе нет ограничений по сегменту, поэтому поддержкой государства могут воспользоваться и крупные корпорации. Ограничения касаются отдельных видов деятельности, таких как, например, производство/торговля оружием, алкоголем или табаком. Также есть ограничения по доле доходов, полученных от сдачи в аренду имущества (не допускается доля такого дохода более 25% в структуре дохода)", — говорит Наталья Згоба, руководитель управления разработки продуктов и услуг для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Кредобанка.

Сельхозпроизводители – главные заемщики по программе "5-7-9%" Фото: pexels.com

В Укргазбанке рассказали: чаще всего кредиты "5-7-9%" получают сельхозпроизводители, а также предприятия перерабатывающей отрасли и торговые компании.

"По нашей статистике, кредитные соглашения по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с начала полномасштабной войны чаще всего заключали в Одесской, Днепропетровской, Киевской областях", — сообщила директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Татьяна Корниенко. В Ощадбанке тоже говорят, что больше всего клиентов – именно среди представителей агроотрасли. "Наибольший объем займов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с момента запуска программы Ощадбанк выдал предприятиям сельского хозяйства — 68%. Следующими в рейтинге идут торговля (12%), пищевая промышленность (4%) и транспорт (3%)", — сообщили Фокусу в Ощадбанке.

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По словам Татьяны Корниенко, основные требования к бизнесу, подающему заявку на получение льготного кредита, — официальное ведение бизнеса не менее 12 месяцев и конечные бенефициарные собственники — резиденты Украины. "Что касается причин отказов, то они, как правило, индивидуальны. И в любом случае мы пытаемся вместе с клиентом структурировать его запрос под потребности его бизнеса и с учетом возможностей его платежеспособности", — пояснила Корниенко.

Получить кредит со ставкой 5-9% может действующее предприятие – зарегистрированное не менее 12 месяцев назад Фото: pexels.com

Сумма кредита может составлять как 1-2 млн. грн., так и 40-50 млн. грн. (максимальная сумма — 50 млн грн). Однако в банках рассказали, что чаще всего средняя сумма займа – от 2 до 5 млн грн, но если речь о средних предприятиях, часто могут быть выданы кредиты в размере от 5 до 15 млн грн.

Условия изменились. Почему правительство решило увеличить ставку по программе "5-7-9%"

Ранее кредиты "5-7-9%" выдавались на несколько направлений, в частности, была возможность получить кредит с нулевой ставкой или со ставкой 3% годовых. Теперь в марте 2023 года правительство внесло изменения, которыми отменило программу финансирования под 0% годовых (исключено финансирование с целью предотвращения и преодоления последствий пандемий COVID-19 и военной агрессии, в том числе, рефинансирования таких кредитов), а также увеличило базовую ставку, а компенсационная ставка увеличена до 5-7-9% годовых.

Бизнес может получить кредит для восстановления разрушений в результате войны, но для этого он должен подтвердить факт таких разрушений соответствующими документами.

"Продлено предоставление государственной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям — они могут получить кредиты до 90 млн. грн. сроком до 31.03.2024 г., включены новые направления государственной финансовой поддержки (программы на восстановление, пролонгацию кредитов, если заемщик осуществляет хозяйственную деятельность и/или производственные мощности размещены на территориях, где велись боевые действия, и/или на временно оккупированных территориях", — отметил Владимир Онищук.

В соответствии с новыми условиями, предприниматели могут получить кредит для своего бизнеса, что находится на деоккупированной территории. Фото: pexels.com

"Правительство приняло постановление об оптимизации программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по понятным причинам — бюджет остро нуждается в средствах на финансирование безопасности. При этом наиболее интересные предложения (кредиты под 0% и 3%), конечно, очень привлекательны для клиентов, однако их влияние на экономику вряд ли оправдывает расходы государства", — говорят в Ощадбанке.

Сейчас кредитная программа "5-7-9%" предусматривает следующие условия:

ставка 9% годовых – по кредитам на инвестиционные нужды для средних и крупных предприятий (если будут создаваться новые рабочие места, ставка может быть уменьшена до 7%);

ставка 7% годовых – по кредитам на инвестиционные нужды для микро- и малых предприятий (для инвестиционных кредитов ставка может быть уменьшена до 5%);

ставка 9% годовых – по кредитам на пополнение оборотного капитала для всех предприятий.

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Наталья Згода объяснила: отныне в программе будут только 2 компонента — инвестиционные кредиты и кредиты на пополнение оборотных средств. Кроме того, заемщики уже не будут иметь 0% ни по одному из компонентов.