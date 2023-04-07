На пекарню, салон, виробництво. Як в Україні отримати грант і пільговий кредит

Гроші на власну справу – це питання і розвитку бізнесу, і потенційного збільшення свого доходу. Держава в цьому питанні може допомогти, адже в Україні у 2023 році діє і державна грантова програма для нових та досвідчених підприємців, і програма пільгових кредитів з низькою ставкою для малих та середніх підприємств.

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Дешеві кредити для бізнесу навесні повернулись. Ще на початку березня Всеукраїнська Аграрна Рада разом з іншими аграрними закликали уряд продовжити термін пільгового кредитування в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%". У зверненні аграрії повідомляли, що без пільгових кредитів весняна посівна буде неможлива, а скорочення посівів може скласти 5-5,5 млн га. В уряді питання вирішили оперативно – вже 14 березня уряд прийняв постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва". Зокрема, продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу підприємствам, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році. Окрім того, нещодавно уряд розширив проект "єРобота" — запускає нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Йдеться про безповоротні гранти на власну справу у розмірі від 250 тис грн до одного мільйона. Фокус дослідив, як змінилися умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" і хто може отримати цього року безповоротну фінансову допомогу від держави для розвитку власної справи.

Гроші, які не потрібно повертати: як отримати грант в межах програми "єРобота"

Урядовий проект "єРобота" — це грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Як пояснюють у Міністерстві економіки, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подавати заявки на отримання грантів потрібно через сервіс "Дія". Зараз триває прийом заявок в межах п’ятої хвилі – до 9 квітня 2023 року. У Мінекономіки повідомили, що за результатами трьох хвиль подачі заяв на мікрогранти для започаткування чи розвитку власної справи кошти від держави отримають 616 українців на загальну суму 146,5 млн грн. Сфери бізнесу, де працюватимуть переможці (отримувачі коштів), – оптова та роздрібна торгівля, ремонт автівок, заклади харчування, переробна промисловість.

Програма "Власна справа" (в межах проекта "єРобота") передбачає мікрогрант від 50 до 250 тис грн. Цей грант можна використати для придбання або лізингу обладнання, закупівлі сировини та матеріалів, оплати оренди. В умовах йдеться, що отримувачем може бути як вже діючий підприємець, так і людина без досвіду діяльності. Проте головна умова – створення 1-2 робочих місць.

За допомогою гранту можна відкрити невеличкий магазин або салон манікюру чи іншу точку надання послуг Фото: pexels.com

Нещодавно умови програми грантів були розширені.

"З 10 квітня уряд запускає нові грантові програми для ветеранів, завдяки яким вони зможуть отримати фінансову підтримку від держави для старту або розвитку своєї справи. Наші захисники і захисниці, які мають бажання займатися підприємництвом, або ж розвивати свій бізнес після повернення до цивільного життя, зможуть отримати грант від 250 тис грн до 1 млн грн. Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис грн на розвиток сімейного бізнесу", — повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

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Отже, з 10 квітня можна буде отримати такі гранти для власного бізнесу:

250 тис грн — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис грн — для члена сім'ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Важлива деталь: якщо надається грант у розмірі 0,5 млн грн або 1 млн грн, то необхідною умовою є співфінансування проекту. Тобто, підприємцеві потрібно самостійно профінансувати свій проект на 30%, а ще 70% надійдуть від держави на його рахунок.

З 10 квітня програма грантів розширюється: відтепер ветерани та подружжя захисників зможуть отримати кошти на розвиток власної справи

Якщо після розгляду заявки ухвалене позитивне рішення, то гроші гранту надійдуть отримувачу на рахунок в Ощадбанку. "Важливо відзначити, що гранти перераховує не банк, а уряд – на рахунки в Ощадбанку. Минулого року профінансовано 2530 грантів на суму 1,555 млрд грн. В 2023 році за програмою мікрогрантів зарахована допомога майже дев’ятистам отримувачам — на суму більше 200 мільйонів грн. Фінансування мікрогрантів відбувається практично щотижня", — розповіли Фокусу в прес-службі Ощадбанку. Там уточнили: гранти на переробні підприємства цьогоріч вперше зараховані отримувачам в квітні 2023 в сумі 233 млн грн.

Микита Котович – підприємець з Дніпра, який завдяки мікрогранту відкрив власну пекарню "Світ Випічки". Фото: me.gov.ua

За даними Ощадбанку, серед головних претендентів на гранти – представники п’яти регіонів: Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Полтавська області.

Кредити зі ставкою 5%. Кому банки видають пільгові позики за держпрограмою

Минулого року програма кредитів "5-7-9%" лишалась головною у фінансуванні українських підприємств. Нагадаємо, за цією програмою банки-партнери надають діючим підприємствам кредити у гривні за пільговими умовами. У банках кажуть: такими позиками користуються як невеликі бізнеси, так і провідні виробництва.

"Від мікробізнесу до великого бізнесу, всі основні галузі (в сфері рослинництва, тваринництва, неаграрного виробництва, торгівлі, послуг), вся територія України, окрім тимчасово окупованої та наближеної до зони бойових дій", — розповів про охоплення програми Володимир Онищук, керівник продажу агро ПУМБ.

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Малий та середній бізнес – головні клієнти по програмі кредитів "5-7-9%", кажуть в банках.

"Основний акцент, звісно, на клієнтів малого та середнього бізнесу, проте в програмі немає обмежень щодо сегменту, тому підтримкою держави можуть скористатись і великі корпорації. Обмеження стосуються окремих видів діяльності, таких як, наприклад, виробництво/торгівля зброєю, алкоголем чи тютюном. Також є обмеження щодо частки доходів, отриманих від здачі в оренду майна (не допускається частка такого доходу понад 25% у структурі доходу)", — каже Наталя Згоба, керівник управління розробки продуктів та послуг для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кредобанку.

Сільгоспвиробники — головні позичальники за програмою "5-7-9%" Фото: pexels.com

В Укргазбанку розповіли: найчастіше кредити "5-7-9%" отримують сільгоспвиробники, а також підприємства переробної галузі та торгівельні компанії. "За нашою статистикою, кредитні угоди за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" від початку повномасштабної війни найчастіше укладали в Одеській, Дніпропетровській, Київській областях", — повідомила директор департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку Тетяна Корнієнко. В Ощадбанку теж кажуть, що найбільше клієнтів – саме серед представників агрогалузі.

"Найбільший обсяг позик за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з моменту запуску програми Ощадбанк видав підприємствам сільського господарства — 68%. Наступними в рейтингу йдуть торгівля (12%), харчова промисловість (4%) і транспорт (3%)", — повідомили Фокусу в Ощадбанку.

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За словами Тетяни Корнієнко, основні вимоги до бізнесу, який подає заявку на отримання пільгового кредиту, — офіційне ведення бізнесу не менше 12 місяців та кінцеві бенефіціарні власники — резиденти України. "Щодо причин відмов, то вони, як правило, є індивідуальними. І в будь-якому разі ми намагаємось разом з клієнтом структурувати його запит під потреби його бізнесу та з урахуванням можливостей його платоспроможності", — пояснила Корнієнко.

Отримати кредит зі ставкою 5-9% може діюче підприємство — зареєстроване не менш як 12 місяців тому Фото: pexels.com

Сума кредиту може складати як 1-2 млн грн., так і 40-50 млн грн. (максимальна сума — 50 млн грн). Проте у банках розповіли, що найчастіше середня сума позики – від 2 до 5 млн грн., але якщо мова про середні підприємства – часто можуть бути видані кредити у розмірі від 5 до 15 млн грн.

Умови змінились. Чому уряд вирішив збільшити ставку за програмою "5-7-9%"

Раніше кредити "5-7-9%" видавались на кілька напрямків, зокрема була можливість отримати кредит з нульової ставкою або зі ставкою 3% річних. Тепер в березні 2023 року уряд вніс зміни, якими скасував програму фінансування під 0% річних (виключено фінансування з метою запобігання та подолання наслідків пандемій COVID-19 та військової агресії, у тому числі, рефінансування таких кредитів), а також збільшив базову ставку, а компенсаційну ставку збільшено до 5-7-9% річних.

Бізнес може отримати кредит для відбудови зруйнованого внаслідок війни, але для цього він має підтвердити факт руйнувань відповідними документами

"Подовжено надання державної фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам — вони можуть отримати кредити до 90 млн. грн. терміном до 31.03.2024 р., включено нові напрямки державної фінансової підтримки (програми на відбудову, пролонгацію кредитів, якщо позичальник провадить господарську діяльність та/або виробничі потужності яких розміщено на територіях, де велися бойові дії, та/або на територіях, які були тимчасово окуповані", — пояснив Володимир Онищук.

Відповідно до нових умов, підприємці можуть отримат кредит для свого бізнесу, що на деокупованій території Фото: pexels.com

"Уряд ухвалив постанову про оптимізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%" зі зрозумілих причин – бюджет гостро потребує коштів на фінансування безпеки. При цьому найцікавіші пропозиції (кредити під 0% та 3%), звісно, є дуже привабливими для клієнтів, проте їх вплив на економіку навряд чи виправдовує витрати держави", — кажуть в Ощадбанку.

Зараз кредитна програма "5-7-9%" передбачає наступні умови:

ставка 9% річних – за кредитами на інвестиційні потреби для середніх та великих підприємств (якщо будуть створюватись нові робочі місця, ставка може бути зменшена до 7%);

ставка 7% річних – за кредитами на інвестиційні потреби для мікро- та малих підприємств (для інвестиційних кредитів ставка може бути зменшена до 5%);

ставка 9% річних – за кредитами на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств.

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Наталя Згода пояснила: відтепер в програмі будуть лише 2 компоненти — інвестиційні кредити та кредити на поповнення обігових коштів. Крім того, позичальники вже не матимуть 0% по жодній з компонент.