Повертати не потрібно: хто може отримати від держави 250 тисяч гривень або навіть мільйон

Український уряд минулого року запровадив проєкт "єРобота", в межах якого надаються гранти на розвиток власної справи. Цього року уряд розширив програму та збільшив суму грантів. Як отримати гроші від держави?

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В Україні працюють програми мікрогрантів, спрямовані на відкриття або розвиток раніше заснованого власного бізнесу, А подавати заявки на отримання грантів потрібно через сервіс "Дія". Про це пише Фокус у статті "На пекарню, салон, виробництво. Як в Україні отримати грант і пільговий кредит".

За даними Мінекономіки, наразі продовжується прийом заявок в межах п’ятої хвилі грантів — подати заявку можна через "Дію" до 9 квітня 2023 року. Програма "Власна справа" передбачає мікрогрант від 50 до 250 тис. грн, який отримувач може використати для купівлі обладнання, сировини, матеріалів, оплати оренди. В межах програми уряду головна умова — це створення 1-2 робочих місць.

А з 10 квітня 2023 року уряд запускає в Україні нові грантові програми для ветеранів:

250 тис. грн — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис. грн — для члена сім'ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Проте, якщо сума грантової виплати складає 0,5 млн грн або 1 млн грн, то важливою умовою є співфінансування проєкту: підприємцеві необхідно самостійно профінансувати свій проєкт на 30%, а ще 70% він (вона) отримає від держави.

"В 2023 році за програмою мікрогрантів зарахована допомога майже дев’ятистам отримувачам — на суму більше 200 мільйонів грн. Фінансування мікрогрантів відбувається практично щотижня", — розповіли Фокусу в пресслужбі Ощадбанку.

За даними Ощадбанку, серед головних претендентів на гранти — представники п’яти регіонів: Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Полтавська області.

Нещодавно в Мінекономіки розповіли про одного з отримувачів грантової виплати: Микита Котович — підприємець з Дніпра, який завдяки мікрогранту відкрив власну пекарню "Світ Випічки". Підприємець спочатку подав заявку на отримання мікрогранту для започаткування свого бізнесу, він підготував бізнес-план, успішно захистив свій проєкт перед комісією Дніпропетровського обласного центру зайнятості та отримав позитивне рішення щодо виплати. Котович вже отримав кошти на рахунок, розпочав роботу та працевлаштував двох людей.

Новий бізнес Миколи Котовича у Дніпрі - це свіжа випічка та продукція для кафе та ресторанів Фото: me.gov.ua

"Я врахував те, що окрім продажу свіжої випічки, наша пекарня може бути постачальником різноманітної продукції у кафе та ресторани. Збільшуючи обіг продукції та укладаючи договори на поставку, ми зможемо працевлаштувати ще більше людей, сплачувати податки та підтримувати країну. Я дуже радий, що водночас здійснив свою мрію та зробив свій внесок у розвиток бізнесу Дніпропетровщини", — розповів Микита Котович.

Раніше Фокус писав, що ветерани матимуть змогу отримати грант від 250 000 грн до 1 000 000 грн. Крім того, другий із подружжя захисника зможе отримати грант 500 000 грн, щоб профінансувати розвиток сімейного бізнесу.