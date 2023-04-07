НБУ меняет дизайн монетарной политики: что изменится для украинцев

В Нацбанке объяснили, что хотят защитить сбережения граждан от инфляционного обесценения и обеспечить дальнейшее снижение ценового давления.

Related video

С 7 апреля на финансовом рынке Украины действует новый операционный дизайн монетарной политики. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Сообщается, что цель изменений – увеличить в банках срочные депозиты в национальной валюте, снизить риски для валютного рынка и международных резервов. Также НБУ хочет защитить сбережения граждан от инфляционного обесценивания и обеспечить дальнейшее снижение ценового давления.

Изменения в операционном дизайне предполагают:

снижение ставки по депозитным сертификатам (ДС) овернайт с 23% до 20% годовых;

введение новых лимитированных трехмесячных депозитных сертификатов под фиксированную ставку на уровне учетной.

Возможности банков размещать средства в таких трехмесячных ДС будут зависеть от объемов портфелей гривневых депозитов населения от трех месяцев, а также динамики их наращивания. Банки смогут подавать заявки на приобретение сертификатов как в НБУ, так и на межбанковском рынке.

Также будет действовать двухэтапный лимит:

70% от имеющегося в банке портфеля гривневых депозитов физлиц со сроком погашения от трех месяцев;

умноженный на мультипликатор (3,0) прирост объема такого портфеля гривневых депозитов начиная с 4 апреля 2023 года.

При этом у Нацбанка сохраняется возможность периодически пересматривать долю портфеля депозитов и мультипликатор.

В НБУ ожидают, что возможность размещать часть свободной ликвидности в трехмесячных ДС позволит банкамактивнее конкурировать за вкладчиков, в том числе путем повышения ставок. Для тех банков, которые и дальше будут размещать свободную ликвидность только в ДС овернайт, такие операции будут приносить более низкие доходы.

Одновременно монетарные условия на межбанковском рынке будут оставаться довольно жесткими. Так, расширение нижней границы коридора процентных ставок будет компенсироваться проведением операций с трехмесячными ДС.

По данным НБУ, новый монетарный дизайн является временной мерой для стимулирования привлекательности гривневых активов. После нормализации работы экономики и финансовых рынков регулятор планирует вернуться к размещению двухнедельных ДС, а также к симметричному коридору ставок по депозитным сертификатам овернайт. Как прогнозирует Нацбанк, это можно буде сделать не ранее апреля 2024 года.

Как ранее писал Фокус, с первого дня войны и далее в 2022 году Нацбанк принял ряд решений, стабилизирующих отток денег из банков и позволивших банкам в дальнейшем наращивать ликвидность.

Также напомним, чтобы сократить влияние денег в банковской системе на курс и рост цен, НБУ принял решение ужесточить требования к обязательным резервам банков.