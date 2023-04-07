НБУ змінює дизайн монетарної політики: що зміниться для українців

У Нацбанку пояснили, що хочуть захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення та забезпечити подальше зниження цінового тиску.

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Із 7 квітня на фінансовому ринку України діє новий операційний дизайн монетарної політики. Про це повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).

Повідомляється, що мета змін – збільшити у банках термінові депозити у національній валюті, знизити ризики для валютного ринку та міжнародних резервів. Також НБУ хоче захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення та забезпечити подальше зниження цінового тиску.

Зміни в операційному дизайні передбачають:

зниження ставки за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт із 23% до 20% річних;

запровадження нових тримісячних лімітованих депозитних сертифікатів під фіксовану ставку на рівні облікової.

Можливості банків розміщувати кошти у таких тримісячних ДС залежатимуть від обсягів портфелів гривневих депозитів населення від трьох місяців, а також динаміки їхнього нарощування. Банки зможуть подавати заявки на придбання сертифікатів як НБУ, так і на міжбанківському ринку.

Також діятиме двоетапний ліміт:

70% від наявного у банку портфеля гривневих депозитів фізосіб зі строком погашення від трьох місяців;

помножений на мультиплікатор (3,0) приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів, починаючи з 4 квітня 2023 року.

При цьому Нацбанк має можливість періодично переглядати частку портфеля депозитів і мультиплікатор.

У НБУ очікують, що можливість розміщувати частину вільної ліквідності у тримісячних ДС дозволить банкам активніше конкурувати за вкладників, у тому числі шляхом підвищення ставок. Для тих банків, які й надалі розміщуватимуть вільну ліквідність лише в ДС овернайт, такі операції будуть приносити нижчі доходи.

Одночасно монетарні умови на міжбанківському ринку залишатимуться досить жорсткими. Так, розширення нижньої межі коридору відсоткових ставок компенсуватиметься проведенням операцій із тримісячними ДС.

За даними НБУ, новий монетарний дизайн є тимчасовим заходом для стимулювання привабливості гривневих активів. Після нормалізації роботи економіки та фінансових ринків регулятор планує повернутися до розміщення двотижневих ДС, а також до симетричного коридору ставок за депозитними сертифікатами овернайт. Як прогнозує Нацбанк, це можна буде зробити не раніше квітня 2024 року.

Як раніше писав Фокус, з першого дня війни і далі у 2022 році Нацбанк ухвалив низку рішень, що стабілізують відтік грошей з банків і дозволили банкам надалі нарощувати ліквідність.

Також нагадаємо, щоб скоротити вплив грошей у банківській системі на курс та зростання цін, НБУ прийняв рішення посилити вимоги до обов'язкових резервів банків.