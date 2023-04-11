Скорость, трудолюбие и приложение. Чем украинский бизнес лучше европейского

Украинцам стоит забыть о комплексе неполноценности — названы главные конкурентные преимущества украинских компаний на европейском рынке.

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После начала полномасштабного вторжения многие украинские бизнесы задумываются о выходе за границу или уже осваивают иностранные рынки, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре "Испания, Турция, Польша. Куда идут украинские бизнесы для развития и доходов".

По мнению Александра Молотая, партнера юридической компании "Молотай и партнеры", украинские бизнесы определенное время организационно уже были готовы к выходу на европейские и международные рынки, но им, в частности, мешал присущий украинским бизнесменам перфекционизм и комплекс неполноценности. Так же и миллионы украинцев почувствовали конкурентные преимущества украинских компаний только когда выехали за границу и стали жаловаться на бюрократию и неторопливость аналогичных сервисов в Европе.

В такой ситуации украинскому бизнесу есть, что предложить западным странам. По мнению Анны Деревянко, исполнительного директора Европейской бизнес ассоциации, главными конкурентными преимуществами украинского бизнеса, которыми следует пользоваться за рубежом, выступают скорость работы, качество и умение соблюдать договоренности.

"Такие черты "украинского характера", как отважность, стойкость, скорость сегодня известны всему миру — нами начали восхищаться, нас начали дифференцировать от привычного "пост-советского пространства", нас начали принимать в те круги, куда мы раньше даже не решались заглянуть", — рассказывает Лана Синичкина, партнер Arzinger.

Собеседница Фокуса добавляет, что в ряде секторов и сфер деятельности украинские бизнесы намного более развиты и прогрессивны, чем во многих консервативных странах. По мнению эксперта, украинские бизнесы имеют следующие конкурентные преимущества:

диджитализация;

сервис;

способность к эффективной и сверхурочной работе;

устойчивость к кризисным явлениям и непредвиденным ситуациям;

креативный подход.

Александр Молотай приводит следующий перечень сильных качеств украинского бизнеса:

клиентоориентированность;

технологичность;

интеллектуальность;

умеренная стоимость рабочей силы

"Мы весьма образованны и имеем широкое мировоззрение. Украинцы под все могут сделать "приложение", даже под то, где, казалось бы, крепко засели бюрократия и хаос", — уточняет Молотай.

Опыт украинских компаний на западных рынках подтверждает приведенные выше тезисы. В частности, Андрей Григоров, директор по развитию международных рынков "Новой почты", рассказал Фокусу, что в отличие от европейских конкурентов, которые в воскресенье делают выходной, отделения Nova Post в Польше и других странах работают семь дней в неделю, к чему успели привыкнуть украинские граждане.

Отделения Nova Post в Польше работают семь дней в неделю Фото: Нова Пошта

Кроме того, для работы Nova Post на европейских рынках разработчики компании "НП Диджитал", по словам Андрея Григорова, действительно разработали новое приложение — мультиплатформенное решение для управления логистическими процессами, на базе которого созданы интерфейсы для работы работников отделений, терминалов, курьеров и офиса поддержки.

Одним из главных конкурентных преимуществ технологического стартапа i3 Engineering, который в 2022 году вышел на рынок Польши со своими системами "Умный дом", также оказалось приложение. Как объяснил Фокусу Павел Цюпка, основатель и CEO инновационной компании-производителя i3 Engineering, благодаря приложению, позволяющему сделать настройку автоматизации в квартире или доме в несколько кликов, любой электрик может начать монтировать системы "Умный дом" от i3 Engineering без глубоких знаний в электронике и протоколах.

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