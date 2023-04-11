Швидкість, працьовитість й застосунок. Чим український бізнес кращий за європейський

Українцям варто забути про комплекс меншовартості — названі головні конкурентні переваги українських компаній на європейському ринку.

Related video

Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських бізнесів задумуються про вихід за кордон чи вже опановують іноземні ринки, про що Фокус пише у своєму новому огляді "Іспанія, Туреччина, Польща. Куди йдуть українські бізнеси для розвитку та прибутків".

На думку Олександра Молотая, партнера юридичної компанії "Молотай і партнери", українські бізнеси вже певний час організаційно були готові до виходу на європейські та міжнародні ринки, але їм, зокрема, заважав притаманний українським бізнесменам перфекціонізм і комплекс меншовартості. Так само й мільйони українців відчули конкурентні переваги українських компаній, тільки коли виїхали за кордон й почали скаржитися на бюрократію та неквапливість аналогічних сервісів у Європі.

У такій ситуації українському бізнесу є, що запропонувати західним країнам. На думку Анни Дерев’янко, виконавчої директорки Європейської бізнес асоціації, головними конкурентними перевагами українського бізнесу, якими варто користуватися за кордоном, є швидкість роботи, якість і вміння дотримуватись домовленостей.

"Такі риси "українського характеру" як відважність, стійкість, швидкість сьогодні відомі всьому світу — нами почали захоплюватися, нас почали диференціювати від звичного "пострадянського простору", нас почали приймати до тих кіл, куди ми раніше навіть не наважувались зазирнути", — розповідає Лана Сінічкіна, партнерка Arzinger.

Співрозмовниця Фокусу додає, що в низці секторів і сфер діяльності українські бізнеси є набагато більш розвинутими та прогресивними, ніж в багатьох консервативних країнах. На думку експертки, українські бізнеси мають такі конкурентні переваги:

діджиталізація;

сервіс;

здатність до ефективної та понаднормової роботи;

стійкості до кризових явищ і непередбачених ситуацій;

креативний підхід.

Зі совго боку, Олександр Молотай наводить такий перелік сильних якостей українського бізнесу:

клієнтоорієнтованість;

технологічність;

інтелектуальність;

помірна вартість робочої сили.

"Ми є вельми освіченими та маємо широкий світогляд. Українці під усе можуть зробити "застосунок", навіть під те, де, здавалось би, міцно засіли бюрократія та хаос", — уточнює Молотай.

Досвід українських компаній на західних ринках підтверджує наведені вище тези. Зокрема, Андрій Григоров, директор із розвитку міжнародних ринків "Нової пошти", розповів Фокусу, що на відміну від європейських конкурентів, які в неділю роблять вихідний, відділення Nova Post у Польщі й інших країнах працюють сім днів на тиждень, до чого встигли звикнути українські громадяни.

Відділення Nova Post у Польщі працюють сім днів на тиждень Фото: Нова Пошта

Крім того, для роботи Nova Post на європейських ринках розробники компанії "НП Діджитал", за словами Андрія Григорова, дійсно розробили новий застосунок — мультиплатформне рішення для управління логістичними процесами, на базі якого створені інтерфейси для роботи працівників відділень, терміналів, кур’єрів і офісу підтримки.

Однією з головних конкурентних переваг технологічного стартапу i3 Engineering, який у 2022 році вийшов на ринок Польщі зі своїми системами "Розумний будинок", також виявився застосунок. Як пояснив Фокусу Павло Цюпка, засновник і CEO інноваційної компанії-виробника i3 Engineering, завдяки додатку, який дозволяє зробити налаштування автоматизації у квартирі чи будинку за кілька кліків, будь-який електрик може почати монтувати системи "Розумний будинок" від i3 Engineering без глибоких знань в електроніці і протоколах.

Раніше Фокус з’ясовував, чому бізнесу можуть заборонити використовувати в маркетингу та рекламі символи війни.