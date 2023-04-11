Будьте здоровы: в Финляндии хотят ввести дополнительный налог на сахар, соль и жирную еду

В стране наметились проблемы с состоянием здоровья населения, поскольку люди едят много вредной пищи и физически неактивны. Решить этот вопрос предлагают путем введения налогов.

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Институт общественного здоровья Финляндии THL и агентство соцобеспечения Kela предлагает, чтобы в стране появились дополнительные налоги на сахар, соль и жирную еду. Соответсвующее предложение появилось в докладе, где описана общая ситуация с общественным здоровьем и ее влияние на работоспособность и благосостояние людей. Об этом пишет издание Yle,

Так, авторы доклада самыми распространенными проблемами со здоровьем среди финнов называют:

сердечно-сосудистые заболевания;

избыточный вес;

проблемы с ментальным здоровьем (особенно среди молодежи).

Считается, что факторы, из-за которых возникают такие проблемы — неправильное питание и то, что финны физически неактивным, много курят и злоупотребляют алкоголем. Отмечается, что с 1970-х годов ситуация улучшалась, но после 2010 года тенденция начала постепенно ухудшаться.

В THL и Kela уверены, что ситуация настолько серьезная, что будущем будет грозить благосостоянию страны – поскольку худшее состояние здоровья означает, что люди чаще болеют и быстрее потеряют работоспособность с возрастом.

Поэтому Институт общественного здоровья Финляндии и агентство соцобеспечения предлагают для улучшения здоровья населения ввести дополнительные налоги на соль, сахар и жирные продукты, чтобы поощрять граждан страны потреблять больше правильных продуктов.

Еще специалисты рекомендуют усиливать меры для поддержания ментального здоровья и сопровождения людей, страдающих от различных зависимостей.

К слову, в Украине тоже может появиться дополнительный налог на сладкие газированные напитки. Идея возникла еще в 2022 году, но конкретное предложение представили в проекте закона №9032 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ".

Предполагается, что за каждые 25 г сахара или другого подсластителя на литр напитка производители должны уплачивать по 10 грн акциза. При этом на время действия военного положения, но не дольше, чем до конца 2023 года, должна действовать льготная ставка в размере 5 грн за 25 грамм сахара на литр.

При этом в пояснительной записке к документу сказано, что меры налоговой политики, ведущие к увеличению розничной цены напитков, содержащих сахар, не менее чем на 20%, приведут к пропорциональному снижение потребления газированных напитков.

Напомним, украинцы, которые занимаются репетиторством в 2023 году, должны уплатить налоги со своих доходов. Доходы от репетиторства облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 18%. Кроме того, из этих доходов высчитывается военный сбор, который по составляет 1,5%.