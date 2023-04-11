Будьте здорові: у Фінляндії хочуть запровадити додатковий податок на цукор, сіль та жирну їжу

У країні намітилися проблеми зі станом здоров'я населення, оскільки люди їдять багато шкідливої їжі та фізично неактивні. Вирішити це питання пропонують шляхом запровадження податків.

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Інститут громадського здоров'я Фінляндії THL та агентство соцзабезпечення Kela пропонує, щоб у країні з'явилися додаткові податки на цукор, сіль та жирну їжу. Відповідна пропозиція з'явилася у доповіді, де описана загальна ситуація з громадським здоров'ям та її вплив на працездатність та добробут людей. Про це пише видання Yle,

Так, автори доповіді найпоширенішими проблемами зі здоров'ям серед фінів називають:

серцево-судинні захворювання;

зайву вагу;

проблеми із ментальним здоров'ям (особливо серед молоді).

Вважається, що фактори, через які виникають такі проблеми, — неправильне харчування і те, що фіни фізично неактивні, багато курять і зловживають алкоголем. Зазначається, що з 1970-х років ситуація покращувалась, але після 2010 року тенденція почала поступово погіршуватися.

У THL та Kela впевнені, що ситуація настільки серйозна, що у майбутньому загрожуватиме добробуту країни – оскільки гірший стан здоров'я означає, що люди частіше хворіють та швидше втратить працездатність із віком.

Тому Інститут громадського здоров'я Фінляндії та агентство соцзабезпечення пропонують для покращення здоров'я населення запровадити додаткові податки на сіль, цукор та жирні продукти, щоб заохочувати громадян країни споживати більше правильних продуктів.

Ще фахівці рекомендують посилювати заходи для підтримки ментального здоров'я та супроводу людей, які страждають від різних залежностей.

До речі, в Україні також може з'явитися додатковий податок на солодкі газовані напої. Ідея виникла ще у 2022 році, але конкретну пропозицію представили у проєкті закону № 9032 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про запровадження податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин".

Передбачається, що за кожні 25 г цукру чи іншого підсолоджувача на літр напою виробники мають сплачувати по 10 грн акцизу. При цьому на час дії воєнного стану, але не довше, ніж до кінця 2023 року, має діяти пільгова ставка у розмірі 5 грн за 25 грам цукру на літр.

При цьому у пояснювальній до документа сказано, що заходи податкової політики, що ведуть до збільшення роздрібної ціни напоїв, що містять цукор, не менше ніж на 20%, призведуть до пропорційного зниження споживання газованих напоїв.

Нагадаємо, українці, які займаються репетиторством у 2023 році, мають сплатити податки зі своїх доходів. Доходи від репетиторства оподатковуються на доходи фізосіб за ставкою 18%. Крім того, з цих доходів вираховується військовий збір, який становить 1,5%.