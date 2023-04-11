Перерасчет пенсий в апреле 2023: как увеличатся выплаты работающих пенсионеров

Перерасчет в апреле 2023 года состоится только в том случае, если после назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.

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В рамках апрельского перерасчета пенсий выплаты работающим пенсионерам могут существенно увеличиться или же остаться практически на прежнем уровне. Об этом в эфире "Украинского Радио" сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

По ее словам, перерасчет пенсий в апреле коснется только двух категорий пенсионеров, а именно:

тех, кто после назначения предварительного перерасчета продолжал работать и приобрел 24 и более месяцев страхового стажа;

тех, кто продолжал работать и приобрел не больше 24 месяцев (например, 15, 20) страхового стажа.

При этом перерасчет положен только в том случае, если после назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.

На сколько повысятся пенсии

"Условия перерасчета в апреле 2023 года для каждого пенсионера индивидуальны. Так, если у человека низкая заработная плата, но много страхового стажа, то доплата будет только за сверхурочный стаж. Если же зарплата у пенсионера на высоком уровне, вырастет и основной размер пенсии", — объясняет Ирина Ковпашко.

В результате таких перерасчетов через 2 года происходили повышения и на 400, 500 и 600 гривен.

"То есть это все сугубо индивидуально", – рассказала она.

Индексация и средний размер пенсии в 2023 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль 28 марта 2023 года рассказал, что мартовская индексация пенсий коснулась 10,5 миллиона пенсионеров. Среднее повышение составило около 600 гривен.

Таким образом, по информации ПФУ, впервые в Украине средний размер пенсионных выплат составил более 5 тыс. грн. А именно — 5 219 грн.

Тем временем на днях стало известно, что некоторые украинцы останутся без перерасчета пенсионных выплат в апреле 2023 года. Это касается пенсионеров, которые продолжают работать даже после выхода на отдых.

В Пенсионном фонде объяснили, что перерасчет, а значит и повышение выплат, произойдет в мае.

"Все потому, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный, в том числе по февраль текущего 2023 года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования до 10 мая", – говорится в сообщении.

Напомним, Фокус уже сообщал, что в Украине заработала программа благотворительных пожертвований, с помощью которой любое юридическое или физическое лицо, гражданин, который живет в Украине или за границей, может повысить выплаты пенсионерам.