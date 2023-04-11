Перерахунок пенсій у квітні 2023 року: як збільшаться виплати працюючих пенсіонерів

Перерахунок у квітні 2023 року відбудеться лише у тому разі, якщо після призначення пенсії чи попереднього перерахунку минуло не менше двох років.

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У рамках квітневого перерахунку пенсій виплати працюючим пенсіонерам можуть суттєво збільшитися або залишитися практично на колишньому рівні. Про це в ефірі "Українського Радіо" повідомила заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко.

За її словами, перерахунок пенсій у квітні торкнеться лише двох категорій пенсіонерів, а саме:

тих, хто після призначення попереднього перерахунку продовжував працювати та придбав 24 та більше місяців страхового стажу;

тих, хто продовжував працювати та придбав не більше 24 місяців (наприклад, 15, 20) страхового стажу.

Крім того, перерахунок відбудеться лише тому випадку, якщо після призначення пенсії чи попереднього перерахунку минуло щонайменше двох років.

На скільки підвищаться пенсії

"Умови перерахунку у квітні 2023 року для кожного пенсіонера індивідуальні. Так, якщо у людини низька заробітна плата, але багато страхового стажу, то доплата буде лише за понаднормовий стаж. Якщо ж зарплата у пенсіонера на високому рівні, зросте й основний розмір пенсії", – пояснює Ірина Ковпашко.

Внаслідок таких перерахунків через 2 роки відбувалися підвищення і на 400, 500 та 600 гривень.

"Тобто це все суто індивідуальне", – розповідає вона.

Індексація та середній розмір пенсії у 2023 році

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 28 березня 2023 року розповів, що березнева індексація пенсій торкнулася 10,5 мільйона пенсіонерів. Середнє підвищення становило близько 600 гривень.

Таким чином, за інформацією ПФУ, вперше в Україні середній розмір пенсійних виплат становив понад 5 тис. грн. А саме – 5 219 грн.

Тим часом днями стало відомо, що деякі українці залишаться без перерахунку пенсійних виплат у квітні 2023 року. Це стосується пенсіонерів, котрі продовжують працювати навіть після виходу на відпочинок.

У Пенсійному фонді пояснили, що перерахунок, а значить і підвищення виплат, відбудеться у травні.

"Все тому, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий, у тому числі за лютий поточного 2023 року, і те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування до 10 травня", — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Нагадаємо, Фокус вже повідомляв, що в Україні запрацювала програма благодійних пожертвувань, за допомогою якої будь-яка юридична чи фізична особа, громадянин, який живе в Україні чи за кордоном, може підвищити виплати пенсіонерам.