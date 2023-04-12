Длительный процесс: у Зеленского рассказали, когда Украине отдадут часть замороженых активов РФ

Официальный Киев, как отмечают в Офисе президента, продолжает работать над конфискацией арестованных за рубежом российских активов. Процесс не будет быстрым, но вполне реально, что в следующие 5-7 лет Украина получит первые 100 млрд долларов.

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С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года агрессор находится под жесткими санкциями. Например, международные партнеры Украины заблокировали активы Центробанка и средства подсанкционных компаний, бизнесменов, политиков из РФ. Тем временем украинское правительство рассчитывает в течение пяти-семи лет получить часть арестованных по всему миру суверенных активов России. Об этом во время онлайн-брифинга в "Медиацентре Украина -Укринформ" 11 апреля 2023 года, рассказал главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя ОП Олег Гавриш.

По его словам, ущерб от войны сейчас оценивается в 700-800 млрд долларов. При этом в следующие 5-7 лет правительство рассчитывает получить около 100 млрд долларов российских денег, которые сейчас находятся под арестом по всему миру.

"Это сложный и длительный процесс. Но он продвигается. Есть соответствующие решения ООН и многих стран. И эти деньги – примерно 100 млрд долларов – мы надеемся вернуть за 5-7 лет, хотя в некоторых случаях речь может идти и о 10 годах", – рассказал он.

Параллельно разрабатываются механизмы, которые позволят изъять другие российские активы за рубежом. Речь о недвижимости промышленных объектах, бизнесе и так далее.

"Но мы понимаем, что даже если удастся арестовать все активы России по миру, полностью привлечь на послевоенное восстановление эти средства, возможно, не удастся. Тогда мы пойдем в суды и будем преследовать Россию столько, сколько потребуется, чтобы забрать все то, что она должна Украине", – отметил главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя ОП.

Удастся ли получить российские активы уже в 2023 году

Экономист, член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран в январе 2023 года рассказывал Фокусу, что в мире очень мало прецедентов, когда замороженные активы агрессора передавали пострадавшим странам.

"Страны замораживают активы, поскольку им это выгодно. Их банки получают возможность использования условно бесплатного ресурса в течение очень длительного времени. Например, корейские банки, где были размещены валютные резервы Ирана, с 1979 года удерживают эти активы", — отметил эксперт.

В то же время президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019-2020), советник руководителя Офиса Президента Украины. Тимофей Милованов считает, что заполучить замороженные средства РФ и направить их на восстановление Украины — реально, правда все зависит не только от желания нашей страны.

"Есть много параллельных процессов, которые могут влиять. Например, работа всей "Большой семерки" над единым механизмом использования российских активов для покрытия ущерба, потерь и компенсации жертвам", — говорит он.

То есть сейчас более реалистично говорить о нескольких годах, которые понадобятся на получение Украиной денег кремлевских олигархов и подсанкционных российских компаний.

Отметим, что в начале 2023 года Bloomberg сообщал, что ЕС и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро ($311 млрд) резервов российского Центробанка, а помимо этого, 19 млрд евро активов находящихся под санкциями российских бизнесменов. Издание отмечает, что эти оценки не являются полными, а активы находятся во взвешенном состоянии и не могут быть распределены.

Тем временем в феврале стало известно о решении стран G7 не использовать замороженные российские активы до окончания полномасштабной войны в Украине.