Тривалий процес: у Зеленського розповіли, коли Україні віддадуть частину заморожених активів РФ

Офіційний Київ, як зазначають в Офісі президента, продовжує працювати над конфіскацією заарештованих за кордоном російських активів. Процес не буде швидким, але цілком реально, що за наступні 5-7 років Україна отримає перші 100 млрд доларів.

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року агресор перебуває під жорсткими санкціями. Наприклад, міжнародні партнери України заблокували активи Центробанку та кошти підсанкційних компаній, бізнесменів, політиків із РФ. Тим часом український уряд розраховує впродовж п'яти-семи років отримати частину заарештованих у всьому світі суверенних активів Росії. Про це під час онлайн-брифінгу у "Медіацентрі Україна-Укрінформ" 11 квітня 2023 року, розповів головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника ОП Олег Гавриш.

За його словами, збитки від війни зараз оцінюються у 700-800 млрд доларів. При цьому за наступні 5-7 років уряд розраховує отримати близько 100 млрд доларів російських грошей, які зараз перебувають під арештом по всьому світу.

"Це складний і тривалий процес. Але він просувається. Є відповідні рішення ООН та багатьох країн. І ці гроші – приблизно 100 млрд доларів – ми сподіваємося повернути за 5-7 років, хоча в деяких випадках може йтися і про 10 років", — розповів він.

Паралельно розробляються механізми, які дозволять вилучити інші російські активи там. Йдеться про нерухомість промислових об'єктів, бізнес і так далі.

"Але ми розуміємо, що навіть якщо вдасться заарештувати всі активи Росії у світі, повністю залучити на повоєнне відновлення ці кошти, можливо, не вдасться. Тоді ми підемо до судів і переслідуватимемо Росію стільки, скільки потрібно, щоб забрати все те, що вона винна Україні", – зазначив головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника ОП.

Чи вдасться отримати російські активи вже 2023 року

Економіст, член товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран у січні 2023 року розповідав Фокусу, що у світі дуже мало прецедентів, коли заморожені активи агресора передавали постраждалим країнам.

"Країни заморожують активи, оскільки їм це вигідно. Їхні банки отримують можливість використання умовно безкоштовного ресурсу впродовж дуже тривалого часу. Наприклад, корейські банки, де були розміщені валютні резерви Ірану, з 1979 року утримують ці активи", — зазначив експерт.

Натомість президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019-2020), радник керівника Офісу Президента України Тимофій Мілованов вважає, що отримати заморожені кошти РФ і направити їх на відновлення України — реально, щоправда, все залежить не тільки від бажання нашої країни.

"Є багато паралельних процесів, які можуть впливати. Наприклад, робота всієї "Великої сімки" над єдиним механізмом використання російських активів для покриття збитків, втрат та компенсації жертвам", — каже він.

Тобто зараз реалістичніше говорити про кілька років, які знадобляться на отримання Україною грошей кремлівських олігархів та підсанкційних російських компаній.

Зазначимо, що на початку 2023 року Bloomberg повідомляв, що ЄС і партнери з "Великої сімки" заморозили близько 300 млрд євро ($311 млрд) резервів російського Центробанку, а крім цього, 19 млрд євро активів російських бізнесменів, що перебувають під санкціями. Видання зазначає, що ці оцінки не є повними, а активи перебувають у зваженому стані та не можуть бути розподілені.

Тим часом у лютому стало відомо про рішення країн G7 не використовувати заморожені російські активи до закінчення повномасштабної війни в Україні.