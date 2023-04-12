В Украине озвучили цены на газ до весны 2024 года: сколько придется платить

Поставщики горячей воды и отопления будут покупать газ по 7 420 гривен за 1 тысячу кубометров. А вот бюджетные организации будут платить почти в два раза дороже.

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Кабинет Министров Украины планирует продлить действие фиксированной цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений до 31 марта 2024 года. Об этом сказано в проекте постановления, который опубликован на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Так, предполагается, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" с 1 сентября 2023 года по 31 марта 2024 будет поставлять 1000 кубометров газа по таким ценам:

7 420 гривен (без учета стоимости транспортировки) – производителям тепловой энергии и поставщикам горячей воды и отопления населению;

16 390 гривен для бюджетных учреждений.

Действие фиксированной цены на газ предлагают продлить до 2024 год

"Ввиду необходимости продлить предоставление услуг по поставке горячей воды в населенных пунктах Украины, определения четких предпосылок для подготовки к началу нового отопительного периода 2023/2024, возникла необходимость продлить поставки природного газа на условиях действия Положения до 31 марта 2024 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

Сколько будут платить за газ украинцы в 2023 году

Как известно, в Украине продолжает действовать военное положение и введен мораторий на повышение стоимости тарифов для населения на некоторые коммунальные услуги. В частности, это касается поставок тепловой энергии, горячей воды и газа.

Поэтому несмотря на то, что действующие годовые контракты на поставку газа заканчиваются в конце апреля, с мая 2023 года стоимость "голубого топлива" для бытовых потребителей не изменится.

Например, большинство потребителей на газовом рынке являются клиентами "Нафтогаза", они и дальше будут платить за газ по 7,96 грн за кубометр.

Цена газа в апреле 2023

ООО "Эру Людям" – 7,70 грн;

ООО "Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн;

ООО "ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн;

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн;

ООО "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн;

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн;

ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СветГаз" (ООО "Ритейл Сервис") – 9,99 грн.

Ранее Фокус рассказывал, что после пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг в украинских городах подорожает.

Напомним, еще Фокус объяснял, какие еще факторы повлияют на уровень тарифов для населения.