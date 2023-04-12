В Україні озвучили ціни на газ до весни 2024 року: скільки доведеться платити

Постачальники гарячої води та опалення купуватимуть газ по 7420 гривень за 1 тисячу кубометрів. А ось бюджетні організації платитимуть майже вдвічі дорожче.

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Кабінет Міністрів України планує продовжити дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ до 31 березня 2024 року. Про це йдеться у проєкті постанови, який опубліковано на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

Так, передбачається, що газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" з 1 вересня 2023 року по 31 березня 2024 року постачатиме 1000 кубометрів газу за такими цінами.

7 420 гривень (без урахування вартості транспортування) – виробникам теплової енергії та постачальникам гарячої води та опалення населенню;

16 390 гривень для бюджетних установ.

Дію фіксованої ціни на газ пропонують продовжити до 2024 року

"Зважаючи на необхідність продовжити надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах України, визначення чітких передумов для підготовки до початку нового опалювального періоду 2023/2024, виникла потреба продовжити постачання природного газу на умовах дії Положення до 31 березня 2024 року", — йдеться у пояснювальній. записку до документа.

Скільки платитимуть за газ українці у 2023 році

Як відомо, в Україні продовжує діяти воєнний стан та запроваджено мораторій на підвищення вартості тарифів для населення на деякі комунальні послуги. Зокрема, це стосується постачання теплової енергії, гарячої води та газу.

Тому попри те, що чинні річні контракти на постачання газу закінчуються наприкінці квітня, з травня 2023 року вартість "блакитного палива" для побутових споживачів не зміниться.

Наприклад, більшість споживачів на газовому ринку є клієнтами "Нафтогазу", вони й надалі сплачуватимуть за газ по 7,96 грн за кубометр.

Ціна газу у квітні 2023

ТОВ "Еру Людям" — 7,70 грн;

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн;

ТОВ "ДК "Нафтогаз України" – 7,96 грн;

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98 грн.;

ТОВ "Полтавагаз Збут" — 7,99 грн;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 грн;

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн.;

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "Світгаз" (ТОВ "Рітейл Сервіс") — 9,99 грн.

Раніше Фокус розповідав, що після перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг в українських містах подорожчає.

Нагадаємо, ще Фокус пояснював, які ще фактори вплинуть на рівень тарифів для населення.