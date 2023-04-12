Даст 3 млн кубометров в год: в Украине подключили к сети первый биометановый завод (фото)

Ожидается, что объем производимого газа в год будет обеспечивать потребности около 1500 клиентов – домохозяйств и промышленности.

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Первый в Украине завож по производству биометана подключили к газовой сети. Ожидается около 3 миллионов кубометров газа в год. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании сегодня, 12 апреля.

Подключить и наладить работу завода удалось менее чем за полгода. Ожидается, что это обеспечит потребности 1500 клиентов – домохозяйств и промышленности.

В Украине подключили к газовой сети первый биометановый завод Фото: Facebook

"Биометан, который производит предприятие, ничем не отличается от природного и сразу может потребляться домохозяйствами и промышленностью. Качество доочищенного метана контролируется поточным хроматографом, а газорегулирующий пункт оборудован устройством для отбора проб газа", — отметили в компании.

Для начала газ будет поступать в сеть в осенне-зимний период. Позже ожидается круглогодичная подача.

Напомним, летом 2022 генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина имеет реальную возможность полностью отказаться от импорта российского газа за счет развития собственных месторождений голубого топлива и производства биогаза, получаемого при разложении биологических отходов.

К слову, 5 апреля глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что из-за погодных условий отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается и будет завершен только после того, как это позволят температурные показатели.

Напомним также, что Украина в 2023 году присоединится к Европе для общих закупок газа.