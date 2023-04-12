Дасть 3 млн кубометрів на рік: в Україні підключили до мережі перший біометановий завод (фото)

Очікується, що обсяг виробленого газу на рік забезпечуватиме потреби близько 1500 клієнтів – домогосподарств та промисловості.

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Перший в Україні завод по виробництву біометану підключили до газової мережі. Очікується близько 3 мільйонів кубометрів газу на рік. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії сьогодні, 12 квітня.

Підключити та налагодити роботу заводу вдалося менш ніж за півроку. Очікується, що це забезпечить потреби 1500 клієнтів – домогосподарств та промисловості.

В Україні підключили до газової мережі перший біометановий завод Фото: Facebook

"Біометан, який виробляє підприємство, нічим не відрізняється від природного і одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю. Якість доочищеного метану контролюється потоковим хроматографом, а газорегулюючий пункт обладнаний пристроєм для відбору проб газу", — зазначили у компанії.

Для початку газ надходитиме до мережі в осінньо-зимовий період. Пізніше очікується цілорічна подача.

Нагадаємо, влітку 2022 року генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Україна має реальну можливість повністю відмовитися від імпорту російського газу за рахунок розвитку власних родовищ блакитного палива та виробництва біогазу, що отримується під час розкладання біологічних відходів.

До речі, 5 квітня голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що через погодні умови опалювальний сезон у деяких областях України триває і буде завершений лише після того, як це дозволять температурні показники.

Нагадаємо також, що Україна у 2023 році приєднається до Європи для загальних закупівель газу.