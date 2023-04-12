Некоторых украинцев освободили от уплаты налогов: кому и за что разрешили не платить

По словам министра агрополитики Николая Сольского, из-за необходимости платить налоги за земли, которые в принципе невозможно использовать, фермерам пришлось бы обрабатывать заминированные поля рискуя жизнью.

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Верховная Рада 11 апреля 2023 года поддержала законопроект №7632 и освободила фермерские хозяйства от уплаты налогов на заминированные, загрязненные и оккупированные сельхозземли. Об этом сообщается на правительственном портале.

Так, депутаты освободили от необходимости вносить плату за землю, минимальное налоговое обязательство и единый налог за сельскохозяйственные угодья, расположенные на территориях, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ, за земли, находящиеся в консервации, или загрязненные взрывоопасными предметами.

Как объяснил министр агрополитики Николай Сольский, из-за необходимости платить налоги за земли, которые в принципе невозможно использовать, фермерам пришлось бы, рискуя жизнью, обрабатывать заминированные поля.

"Фермеры очень ждали принятия этого законопроекта, ведь необходимость платить налоги за земли, которые фактически невозможно использовать, кроме прочего, могла подталкивать фермеров к нарушению техники безопасности", — отметил он.

В то же время Минагрополитики инициирует отдельную процедуру мониторинга использования таких земельных участков для прозрачности применения норм нового закона, добавил министр.

Вторая посевная во время войны: какая ситуация с новым урожаем

В Украине уже стартовала вторая посевная кампания во время полномасштабной войны и, по словам главы правительства Дениса Шмыгаля, по состоянию на начало апреля 2023 года в регионах засеяли более 500 тысяч гектаров земли.

"Аграрии по всем регионам посеяли более 500 тысяч гектаров. Больше всего в Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях. В общей сложности надеемся засеять в этом году более 13 миллионов гектаров", — отметил он.

Параллельно с аграриями, которые обрабатывают поля для будущего урожая, в регионах работают 350 групп разминирования, которые составлены из украинских и иностранных специалистов.

По информации Кабмина, специалисты уже обезвредили около 320 тысяч взрывоопасных предметов. Николаевская область стала первым регионом, где началось гуманитарное разминирование сельхозземель.

Отметим, что 11 апреля Верховная Рада поддержала документ, предусматривающий освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество, уничтоженное или поврежденное в результате агрессии России. По информации нардепа Ярослава Железняка, от налога на недвижимость будут освобождены физические (за 2021 и 2022 год) и юридические лица (с 01.03.2022 — 01.01.2023), жилая недвижимость которых находится на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

Также ранее Фокус писал, почему налоговая в 2023 году сможет проверять банковские счета украинцев и чем это грозит гражданам страны.