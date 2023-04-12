Деяких українців звільнили від сплати податків: кому та за що дозволили не платити

За словами міністра агрополітики Миколи Сольського, через необхідність сплачувати податки за землі, які в принципі неможливо використати, фермерам довелося б обробляти заміновані поля ризикуючи життям.

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Верховна Рада 11 квітня 2023 року підтримала законопроєкт №7632 та звільнила фермерські господарства від сплати податків на заміновані, забруднені та окуповані сільгоспземлі. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Так, депутати звільнили від необхідності вносити плату за землю, мінімальне податкове зобов'язання та єдиний податок за сільськогосподарські угіддя, розташовані на територіях, де ведуться або велися бойові дії або тимчасово окуповані РФ, за землі, що знаходяться в консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами.

Як пояснив міністр агрополітики Микола Сольський, через необхідність сплачувати податки за землі, які, в принципі, неможливо використовувати, фермерам довелося б, ризикуючи життям, обробляти заміновані поля.

"Фермери дуже чекали ухвалення цього законопроєкту, адже необхідність сплачувати податки за землі, які фактично неможливо використати, крім іншого, могла підштовхувати фермерів до порушення техніки безпеки", — зазначив він.

Водночас, Мінагрополітики ініціює окрему процедуру моніторингу використання таких земельних ділянок для прозорості застосування норм нового закону, додав міністр.

Друга посівна під час війни: яка ситуація з новим урожаєм

В Україні вже стартувала друга посівна кампанія під час повномасштабної війни та, за словами глави уряду Дениса Шмигаля, станом на початок квітня 2023 року в регіонах засіяли понад 500 тисяч гектарів землі.

"Аграрії по всіх регіонах посіяли понад 500 тисяч гектарів. Найбільше у Тернопільській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Загалом сподіваємося засіяти цього року понад 13 мільйонів гектарів", — зазначив він.

Паралельно з аграріями, що обробляють поля для майбутнього врожаю, у регіонах працюють 350 груп розмінування, які складаються з українських та іноземних фахівців.

За інформацією Кабміну, фахівці вже знешкодили близько 320 тисяч вибухонебезпечних предметів. Миколаївська область стала першим регіоном, де розпочалося гуманітарне розмінування сільгоспземель.

Зазначимо, що 11 квітня Верховна Рада підтримала документ, який передбачає звільнення від сплати податку на нерухоме майно, знищене чи пошкоджене внаслідок агресії Росії. За інформацією нардепа Ярослава Железняка, від податку на нерухомість буде звільнено фізичних (за 2021 та 2022 рік) та юридичних осіб (з 01.03.2022 — 01.01.2023), житлова нерухомість яких знаходиться на територіях активних бойових дій або окупованих.

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