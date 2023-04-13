Украинцам напечатают новые платежки за газ: что изменится
Новые квитанции клиенты некоторых компаний получат уже в апреле. Изменятся только бумажные платежки, в электронных квитанциях все будет как прежде.
Некоторым украинцам в апреле пришлют обновленные платежки за газ. В них будут указаны стоимость самого газа, а также расходы на его доставку (абонплата). Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"По многочисленным просьбам потребителей ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле", – сказано в сообщении.
Новые квитанции получат клиенты следующих компаний:
- ГК "Нафтогаз Украины";
- Кропивницкого филиала "Газсети";
- АО "Днепрогаз";
- АО "Харьковгаз";
- АО "Харьковгоргаз";
- АО "Криворожгаз";
- АО "Донецкоблгаз".
Отмечается, что все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные относительно вариантов передачи показаний и оплаты собраны в одном месте.
"К тому же уменьшение количества бумажных платежек существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций, что поможет нам сохранить не одно дерево и быть более дружественными к окружающей среде", – рассказали в "Нафтогазе".
Как украинцам получить счет за газ онлайн?
Это можно сделать:
- в личном кабинете на my.gas.ua;
- в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- на электронную почту (e-mail);
- в терминалах самообслуживания;
- Укрпоштой после 20 апреля, если вы выбрали печатный счет.
Сколько будут платить за газ украинцы в 2023 году
Как известно, в Украине продолжает действовать военное положение и введен мораторий на повышение стоимости тарифов для населения на некоторые коммунальные услуги. В частности, это касается поставок тепловой энергии, горячей воды и газа.
Поэтому несмотря на то, что действующие годовые контракты на поставку газа заканчиваются в конце апреля, с мая 2023 года стоимость "голубого топлива" для бытовых потребителей не изменится.
Например, большинство потребителей на газовом рынке являются клиентами "Нафтогаза", они и дальше будут платить за газ по 7,96 грн за кубометр.
Ранее Фокус рассказывал, что после пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг в украинских городах подорожает.