Украинцам напечатают новые платежки за газ: что изменится

Новые квитанции клиенты некоторых компаний получат уже в апреле. Изменятся только бумажные платежки, в электронных квитанциях все будет как прежде.

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Некоторым украинцам в апреле пришлют обновленные платежки за газ. В них будут указаны стоимость самого газа, а также расходы на его доставку (абонплата). Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"По многочисленным просьбам потребителей ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле", – сказано в сообщении.

Новые квитанции получат клиенты следующих компаний:

ГК "Нафтогаз Украины";

Кропивницкого филиала "Газсети";

АО "Днепрогаз";

АО "Харьковгаз";

АО "Харьковгоргаз";

АО "Криворожгаз";

АО "Донецкоблгаз".

Отмечается, что все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные относительно вариантов передачи показаний и оплаты собраны в одном месте.

"К тому же уменьшение количества бумажных платежек существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций, что поможет нам сохранить не одно дерево и быть более дружественными к окружающей среде", – рассказали в "Нафтогазе".

Как украинцам получить счет за газ онлайн?

Это можно сделать:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на электронную почту (e-mail);

в терминалах самообслуживания;

Укрпоштой после 20 апреля, если вы выбрали печатный счет.

Сколько будут платить за газ украинцы в 2023 году

Как известно, в Украине продолжает действовать военное положение и введен мораторий на повышение стоимости тарифов для населения на некоторые коммунальные услуги. В частности, это касается поставок тепловой энергии, горячей воды и газа.

Поэтому несмотря на то, что действующие годовые контракты на поставку газа заканчиваются в конце апреля, с мая 2023 года стоимость "голубого топлива" для бытовых потребителей не изменится.

Например, большинство потребителей на газовом рынке являются клиентами "Нафтогаза", они и дальше будут платить за газ по 7,96 грн за кубометр.

Ранее Фокус рассказывал, что после пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг в украинских городах подорожает.