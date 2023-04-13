Українцям надрукують нові платіжки за газ: що зміниться

Нові квитанції клієнти деяких компаній отримають уже у квітні. Зміняться лише паперові платіжки, в електронних квитанціях все буде як і раніше.

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Деяким українцям у квітні надішлють оновлені платіжки за газ. У них буде зазначена вартість самого газу, а також витрати на його доставку (абонплата). Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"На численні прохання споживачів ДК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" об'єднали всі паперові квитанції за споживання та розподіл газу в одному файлі", – сказано в повідомленні.

Нові квитанції отримають клієнти наступних компаній:

ДК "Нафтогаз України";

Кропивницької філії "Газмережі";

АТ "Дніпрогаз";

АТ "Харківгаз";

АТ "Харківміськгаз";

АТ "Криворіжгаз";

АТ "Донецькоблгаз".

Зазначається, що всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань та оплати зібрані в одному місці.

"До того ж зменшення кількості паперових платіжок суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій, що допоможе нам зберегти не одне дерево та бути більш дружніми до навколишнього середовища", – розповіли у "Нафтогазі".

Як українцям отримати рахунок за газ онлайн?

Це можна зробити:

в особистому кабінеті на my.gas.ua ;

у чаті GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на електронну пошту (e-mail);

у терміналах самообслуговування;

Укрпоштою після 20 квітня, якщо ви обрали друкований рахунок.

Скільки платитимуть за газ українці у 2023 році

Як відомо, в Україні продовжує діяти воєнний стан та запроваджено мораторій на підвищення вартості тарифів для населення на деякі комунальні послуги. Зокрема, це стосується постачання теплової енергії, гарячої води та газу.

Тому попри те, що чинні річні контракти на постачання газу закінчуються наприкінці квітня, з травня 2023 року вартість "блакитного палива" для побутових споживачів не зміниться.

Наприклад, більшість споживачів на газовому ринку є клієнтами "Нафтогазу", вони й надалі сплачуватимуть за газ по 7,96 грн за кубометр.

Раніше Фокус розповідав, що після перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг в українських містах подорожчає.