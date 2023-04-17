Украинцам придумали еще один формат накопительных пенсий: что предлагают депутаты

В парламенте появилась еще одна версия законопроекта об обязательных накопительных пенсиях, в которой предлагается с 2026 года разрешить аккумулировать обязательные пенсионные взносы в негосударственной организации.

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В Украине к системе накопительных пенсий хотят приобщить все категории работающих граждан до достижения ими 55 лет. При этом работодателей хотят обязать оплачивать пенсионные взносы в пользу наемных работников. Об этом говорится в проекте закона "О накопительном пенсионном обеспечении", который был зарегистрирован на сайте Верховной Рады 17 апреля 2023 года.

Согласно проекту, для работодателей размеры пенсионных взносов рассчитаны на 3 года. Они будут платить:

1% от зарплаты работников в 2023 году;

1,5% — в 2024 году;

2% — в 2025 году.

В то же время из государственного бюджета будет поступать софинансирование на паритетных началах. При этом размер единого социального взноса (ЕСВ), уплачиваемого работодателем, остается неизменным, накопительный вклад внесут в состав единого социального взноса.

Авторы инициативы предлагают запустить комбинированную модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения. То есть будет предусмотрена возможность до конца 2025 года аккумулировать вклады в созданный государством уполномоченный пенсионный фонд. После этого граждане смогут сами выбрать для себя любой авторизованный негосударственный пенсионный фонд, куда будут поступать взносы в его пользу и накапливаться пенсионные выплаты.

"Пенсионные накопления участников пенсионных фондов сохраняются от обесценивания и инфляционного воздействия за счет их инвестирования в преимущественно консервативные денежные инструменты. Инвестиционные ограничения по инвестированию пенсионных накоплений определены законопроектом исходя из консервативной инвестиционной стратегии", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, предлагается создать систему гарантирования пенсионных накоплений в обязательной системе пенсионного обеспечения, что позволит обеспечить постоянство этой системы и уверенность ее участников в сохранении собственных накоплений.

"Дополнительной системой гарантий сохранения пенсионных накоплений в системе накопительного пенсионного обеспечения являются жесткие требования по допуску к работе в системе и контролю за деятельностью субъектов, обслуживающих средства участников этой системы, со стороны государственных регуляторов", — отмечают авторы документа.

К слову, авторами Проект Закона "О накопительном пенсионном обеспечении" являются свыше 20 депутатов Верховной Рады, среди которых:

Давид Арахамия;

Галина Третьякова;

Руслан Стефанчук;

Александр Корниенко;

Марьяна Безуглая.

Напомним, Фокус в статье "Миллионы на старость. Зачем украинцам накопительные пенсии и как повлияют на выплаты" объяснял, чьи взносы будут идти в накопления для выплат пенсий тем, кому сегодня до пенсии остается 10-30 лет.

Еще эксперты в сентябре 2022 года рассказывали Фокусу, что при внедрении накопительного уровня пенсионной системы может быть определенный процент дохода, который обязательно будет идти на будущую пенсию гражданина (накапливаться), однако должна быть и опция отписаться от такого обязательства, чтобы граждане моги сами решать, где и как они будут накапливать средства на свою старость.