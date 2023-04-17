Українцям вигадали ще один формат накопичувальних пенсій: що пропонують депутати

У парламенті з'явилася ще одна версія законопроєкту про обов'язкові накопичувальні пенсії, в якій пропонується з 2026 року дозволити акумулювати обов'язкові пенсійні внески до недержавної організації.

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В Україні до системи накопичувальних пенсій хочуть залучити всі категорії працюючих громадян, до досягнення ними 55 років. Водночас роботодавці хочуть зобов'язати сплачувати пенсійні внески на користь найманих працівників. Про це йдеться у проєкті закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення", який було зареєстровано на сайті Верховної Ради 17 квітня 2023 року.

Згідно із проєктом, для роботодавців розміри пенсійних внесків розраховані на 3 роки. Вони платитимуть:

1% від зарплати працівників у 2023 році;

1,5% — у 2024 році;

2% — у 2025 році.

Водночас із державного бюджету надходитиме співфінансування на паритетних засадах. У цьому розмір єдиного соціального внеску (ЕСВ), сплачуваного роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок внесуть у складі єдиного соціального внеску.

Автори ініціативи пропонують запустити комбіновану модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення. Тобто буде передбачено можливість до кінця 2025 року акумулювати вклади у створений державою уповноважений пенсійний фонд. Після цього громадяни зможуть самі вибрати для себе будь-який авторизований недержавний пенсійний фонд, куди надходитимуть внески на його користь та накопичуватимуться пенсійні виплати.

"Пенсійні накопичення учасників пенсійних фондів зберігаються від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їхнього інвестування у переважно консервативні грошові інструменти. Інвестиційні обмеження щодо інвестування пенсійних накопичень визначені законопроєктом виходячи з консервативної інвестиційної стратегії", — йдеться в пояснювальній.

Крім того, пропонується створити систему гарантування пенсійних накопичень в обов'язковій системі пенсійного забезпечення, що дозволить встановити сталість цієї системи та впевненість її учасників у збереженні власних накопичень.

"Додатковою системою гарантій збереження пенсійних накопичень у системі накопичувального пенсійного забезпечення є жорсткі вимоги щодо допуску до роботи в системі та контролю за діяльністю суб'єктів, які обслуговують кошти учасників цієї системи з боку державних регуляторів", — зазначають автори документа.

До речі, авторами Проєкту Закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення" є понад 20 депутатів Верховної Ради, серед яких:

Давид Арахамія;

Галина Третьякова;

Руслан Стефанчук;

Олександр Корнієнко;

Мар'яна Безугла.

Нагадаємо, Фокус у статті "Мільйони на старість. Навіщо українцям накопичувальні пенсії та як вони вплинуть на виплати" пояснював, чиї внески йтимуть у накопичення для виплат пенсій тим, кому сьогодні до пенсії залишається 10-30 років.

Ще експерти у вересні 2022 року розповідали Фокусу, що при впровадженні накопичувального рівня пенсійної системи може бути певний відсоток доходу, який обов'язково йтиме на майбутню пенсію громадянина (накопичуватись), однак має бути й опція відписатися від такого зобов'язання, щоб громадяни могли самі вирішувати, де і як вони накопичуватимуть кошти на свою старість.