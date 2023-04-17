Кого-то уволят, кому-то повысят зарплаты: бизнес поделился ближайшими планами на фоне войны

Предприятия добывающей промышленности и сельского хозяйства сильнее всего смягчили свои оценки по поводу ситуации в экономике, самые пессимистические ожидания у предприятий строительства.

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На украинских предприятиях в ближайшие 12 месяцев произойдут сокращения численности работников. При этом руководители предприятий на фоне увольнений будут вынуждены повысить оклады оставшимся работникам. Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка (НБУ) за I квартал 2023 года.

Так, респонденты предприятий со всех сфер деятельности до сих пор ожидают уменьшения количества работников, в то же время третий квартал подряд прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала: баланс ответов — "минус" 16,4% (в IV квартале 2022 года — "минус" 20,1%).

Бизнес планирует сокращать сотрудников Фото: НБУ

Предприятия добывающей промышленности и сельского хозяйства сильнее всего смягчили свои оценки, самые пессимистические ожидания у предприятий строительства.

Кроме того участники опроса ожидают роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника несколько более низкими темпами: баланс ответов — 35,3% по сравнению с 39,0 в IV квартале.

Что будет с зарплатами на предприятиях Фото: НБУ

По информации НБУ, опрос был проведен с 30 января по 28 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 644 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Отметим, что локальные украинские компании и малый и средний бизнес часто не имеют таких ресурсов и возможностей для поддержки своих работников как крупные работодатели, особенно с международными акционерами. Однако практики ведущих компаний задают на рынке труда ориентир, на который другим предприятиям приходится равняться в конкуренции за персонал. Все потому, как выяснил Фокус в своем новом обзоре, на рынке труда в Украине уже начала расти конкуренция работодателей за работников с большим опытом работы.

Еще Фокус писал, какова во время полномасштабной войны ситуация и зарплаты в экспортоориентированном украинском IT-секторе. Кроме того, Фокус выяснял, почему бизнесу могут запретить использовать в маркетинге и рекламе символы войны.