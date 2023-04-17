Когось звільнять, комусь підвищать зарплати: бізнес поділився найближчими планами на тлі війни

Підприємства добувної промисловості та сільського господарства найсильніше пом'якшили свої оцінки щодо ситуації в економіці, найпесимістичніші очікування у підприємств будівництва.

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На українських підприємствах у найближчі 12 місяців відбудуться скорочення чисельності працівників. При цьому керівники підприємств на тлі звільнень будуть змушені підвищити оклади працівникам. Про це йдеться у звіті "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку (НБУ) за І квартал 2023 року.

Так, респонденти підприємств з усіх сфер діяльності досі очікують на зменшення кількості працівників, водночас третій квартал поспіль прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу: баланс відповідей — "мінус" 16,4% (у IV кварталі 2022 року — "мінус" 20,1%).

Бізнес планує скорочувати співробітників Фото: НБУ

Підприємства добувної промисловості та сільського господарства найсильніше пом'якшили свої оцінки, найпесимістичніші очікування у підприємств будівництва.

Крім того, учасники опитування очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника дещо нижчими темпами: баланс відповідей — 35,3% порівняно з 39,0 у IV кварталі.

Що буде із зарплатами на підприємствах Фото: НБУ

За інформацією НБУ, опитування було проведене з 30 січня до 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Зазначимо, що локальні українські компанії та малий та середній бізнес часто не мають таких ресурсів та можливостей для підтримки своїх працівників як великі роботодавці, особливо з міжнародними акціонерами. Проте практики провідних компаній задають ринку праці орієнтир, який іншим підприємствам доводиться рівнятися у конкуренції за персонал. Все тому, як з'ясував Фокус у своєму новому огляді, на ринку праці в Україні вже почала зростати конкуренція роботодавців за працівників із великим досвідом роботи.

Ще Фокус писав, яка під час повномасштабної війни ситуація та зарплати в експортоорієнтованому українському IT-секторі. Крім того, Фокус з'ясовував, чому бізнесу можуть заборонити використовувати у маркетингу та рекламі символи війни.