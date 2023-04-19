В Украине бизнесу будут платить за трудоустройство безработных: детали

По словам министра экономики Свириденко, в рамках нового механизма появятся экономические стимулы за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места.

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Кабинет министров Украины согласовал выплаты компенсаций компаниям, которые в течение года будут выплачивать своим сотрудникам зарплату в размере не менее трех минимальных зарплат. Механизм заработает с 1 января 2024 года, сообщили 18 апреля 2023 года в пресс-службе Министерства экономики.

"Правительство утвердило порядки предоставления компенсации работодателям части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за создание новых рабочих мест и за прием на работу официально зарегистрированных безработных", — сказано в сообщении.

Министр экономики Юлия Свириденко объяснила, что в рамках нового механизма появятся экономические стимулы за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места. Еще инициатива Кабмина поспособствует созданию новых рабочих мест. Это, в свою очередь, позволит увеличить занятость населения и снизит уровень безработицы.

Какую компенсацию будут выплачивать

Ожидается, что государство будет платить компенсацию в размере 50% фактических расходов уплаченного единого взноса за трудоустроенное лицо на новое рабочее место. Деньги предназначены работодателям, которые в течение года выплачивают работникам заработную плату в размере не менее трех минимальных зарплат.

Отмечается, что компенсация будет насчитываться за каждое трудоустроенное лицо в течение следующих 12 месяцев за счет средств государственного бюджета, предусмотренных в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Также устанавливается, что компенсации субъектам малого предпринимательства фактических расходов в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места.

Субъектам малого предпринимательства будут предоставлять компенсации в размере фактических расходов уплаченного единого взноса за трудоустроенного на новое рабочее место зарегистрированного безработного, направленного центром занятости.

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