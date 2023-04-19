В Україні бізнесу платитимуть за працевлаштування безробітних: деталі

За словами міністра економіки Свириденка, у рамках нового механізму з’являться економічні стимули за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця.

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Кабінет міністрів України погодив виплати компенсацій компаніям, які впродовж року виплачуватимуть своїм співробітникам зарплату у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. Механізм запрацює з 1 січня 2024 року, повідомили 18 квітня 2023 року у пресслужбі Міністерства економіки.

"Уряд затвердив порядки надання компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за створення нових робочих місць та за прийом на роботу офіційно зареєстрованих безробітних", — йдеться у повідомленні.

Міністр економіки Юлія Свириденко пояснила, що в рамках нового механізму з’являться економічні стимули за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця. Ще ініціатива Кабміну сприятиме створенню нових робочих місць. Це, своєю чергою, дозволить збільшити зайнятість населення та знизить рівень безробіття.

Яку компенсацію виплачуватимуть

Очікується, що держава сплачуватиме компенсацію у розмірі 50% фактичних видатків сплаченого єдиного внеску за працевлаштовану особу на нове робоче місце. Гроші призначені роботодавцям, які протягом року виплачують працівникам заробітну плату у розмірі щонайменше трьох мінімальних зарплат.

Зазначається, що компенсація нараховуватиметься за кожну працевлаштовану особу протягом наступних 12 місяців за рахунок коштів державного бюджету, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також встановлюється, що компенсації суб'єктам малого підприємництва фактичних видатків у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця.

Суб'єктам малого підприємництва надаватимуть компенсації у розмірі фактичних витрат сплаченого єдиного внеску за працевлаштований на нове робоче місце зареєстрований безробітний, направлений центром зайнятості.

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