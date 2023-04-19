Украина приостанавливает экспорт электроэнергии в одну из стран ЕС: что происходит

У Украины возникли проблемы с экспортом собственной электроэнергии за границу, поскольку на рынке Евросоюза отсутствуют совместные аукционы по распределению пропускной способности.

Related video

Словакия с 21 апреля 2023 года прекращает импортировать электроэнергию из Украины. Распределенная пропускная способность по этому направлению — 0 МВт, сообщает издание ExPro.

Сообщается, что Украина не может экспортировать электричество в эту страну, поскольку нет возможности наращивать экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза. Причина: отсутствие совместных аукционов по распределению пропускной способности.

При этом ранее между властями власти Украины, Польши, Словакии и Венгрия существовали договоренности о том, что пропускная способность будет распределяться с использованием площадки единого офиса по распределению на Joint Allocation Office (JAO). Но такая инициатива до сих пор нереализована.

Поэтому Украина с 21 апреля сможет экспортировать электроэнергию только в Польшу (до 75 МВт) и Молдову (до 650 МВт, но потребность значительно меньше).

В целом, с 17 по 19 апреля объем экспортируемой электроэнергии в Словакию составил 14,4 тыс. МВт-час.

Как Украина экспортирует электроэнергию

Первый в 2023 году аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову состоялся 10 апреля. Как сообщили в "Укрэнерго", по итогам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей.

За границу, по информации Министерства энергетики, поставляется только избыточная мощность. Европейская сеть операторов энергорынка готова принять до 400 МВт украинской электроэнергии.

В Минэнерго отмечали, что экспорт электроэнергии возможен только при условии, что украинские потребители будут полностью обеспечены электричеством. Если ситуация в энергосистеме изменится из-за, например, новых ракетных ударов со стороны РФ, экспорт будет сразу прекращен.

Ранее в Минэнерго делились планами о том, что Украина в течение 2023 года планирует поставлять Европе больше тока по сравнению с прошлым годом. Так, министр энергетики Герман Галущенко 10 апреля сообщил, что продавая больше электричества за границу, наша страна получит дополнительные средства для ремонта поврежденной в результате обстрелов инфраструктуры.