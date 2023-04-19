Україна зупиняє експорт електроенергії в одну із країн ЄС: що відбувається

Україна має проблеми з експортом власної електроенергії за кордон, оскільки на ринку Євросоюзу відсутні спільні аукціони з розподілу пропускної спроможності.

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Словаччина з 21 квітня 2023 року припиняє імпортувати електроенергію з України. Розподілена пропускна спроможність у цьому напрямі — 0 МВт, повідомляє видання ExPro.

Повідомляється, що Україна не може експортувати електрику до цієї країни, оскільки немає можливості нарощувати експорт електроенергії до країн Європейського Союзу. Причина: відсутність спільних аукціонів щодо розподілу пропускної спроможності.

При цьому раніше між владою влади України, Польщі, Словаччини та Угорщини існували домовленості про те, що пропускна спроможність розподілятиметься з використанням майданчика єдиного офісу з розподілу на Joint Allocation Office (JAO). Але така ініціатива досі не реалізована.

Тому Україна з 21 квітня зможе експортувати електроенергію лише до Польщі (до 75 МВт) та Молдови (до 650 МВт, але потреба значно менша).

Загалом, з 17 по 19 квітня обсяг експортованої електроенергії до Словаччини становив 14,4 тис. МВт-год.

Як Україна експортує електроенергію

Перший у 2023 році аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови відбувся 10 квітня. Як повідомили в "Укренерго", за підсумками аукціону було розподілено 51% (330 із 650 МВт) усієї доступної пропускної спроможності мереж.

За кордон, за інформацією Міністерства енергетики, постачається лише надмірна потужність. Європейська мережа операторів енергоринку готова ухвалити до 400 МВт постачання української електроенергії.

У Міненерго наголошували, що експорт електроенергії можливий лише за умови, що українські споживачі будуть повністю забезпечені електрикою. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться через, наприклад, нові ракетні удари з боку РФ, експорт буде відразу припинено.

Раніше в Міненерго ділилися планами щодо того, що Україна протягом 2023 року планує постачати Європі більше струму порівняно з минулим роком. Так, міністр енергетики Герман Галущенко 10 квітня повідомив, що, продаючи більше електрики за кордон, наша країна отримає додаткові кошти для ремонту пошкодженої внаслідок обстрілів інфраструктури.