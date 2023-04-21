"Не рискнут это сделать": в Раде рассказали, повысят ли тарифы в Украине

По словам замглавы профильного комитета Алексея Кучеренко, учитывая платежеспособность украинцев, власть вряд ли пойдет на повышение тарифов сразу по всем жилищно-коммунальным услугам.

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В течение 2023 года в Украине повысятся тарифы на некоторые коммунальные услуги, например на свет и воду, но это не коснется платежек за газ. Об этом заявил изданию Ubr.ua 20 апреля 2023 года замглавы комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Не вижу рисков повышения тарифов для населения в ближайшие годы с учетом платежеспособности. Не вижу людей в Украине, которые рискнут это сделать. Та цена, которая есть, позволяет "Нафтогазу" вести экономику", – сказал Кучеренко.

По его словам, стоимость распределения газа, то есть транспортировки, тоже не изменится. Некоторые украинцы могут даже не замечать отдельной графы в платежках, в которой указывается плата за распределение, поскольку что "Нафтогаз" в одном тарифе учитывает сразу два платежа.

Касаемо тарифов на электроэнергию то, как объяснил Алексей Кучеренко, ранее в правительстве говорили о возможном повышении с 1 апреля, а "теперь уже с 1 мая тоже могут не успеть".

Сколько стоит газ в апреле 2023

На газовом рынке присутствуют девять компаний, которые предлагают украинцам разные цены на "голубое топливо". Например:

ООО "Эру Людям" – 7,70 грн

ООО "Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн

ООО "ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн

ООО "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн

ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн

ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн

ТМ "СветГаз" (ООО "Ритейл Сервис") – 9,99 грн

Также напомним, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение стоимости тарифов для населения на некоторые коммунальные услуги. В частности, это касается поставок тепловой энергии, горячей воды и газа. Запрет на пересмотр стоимости будет снят только через полгода после окончания действия военного положения.

Ранее Фокус сообщал, что в рамках повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг в украинских городах вырастет.

Еще Фокус рассказывал, как именно изменятся тарифы на воду в Украине в 2023 году.