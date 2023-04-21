"Не ризикнуть це зробити": у Раді розповіли, чи підвищать тарифи в Україні

За словами заступника голови профільного комітету Олексія Кучеренка, з огляду на платоспроможність українців, влада навряд чи піде на підвищення тарифів одразу по всіх житлово-комунальних послугах.

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Впродовж 2023 року в Україні підвищаться тарифи на деякі комунальні послуги, наприклад на світло та воду, але це не торкнеться платіжок за газ. Про це заявив виданню Ubr.ua 20 квітня 2023 року заступник голови комітету Верховної Ради з питань ЖКГ Олексій Кучеренко.

"Не бачу ризиків підвищення тарифів для населення найближчими роками з урахуванням платоспроможності. Не бачу людей в Україні, які ризикнуть це зробити. Та ціна, яка є, дозволяє "Нафтогазу "вести економіку", – сказав Кучеренко.

За його словами, вартість розподілу газу, тобто транспортування, також не зміниться. Деякі українці можуть навіть не помічати окремої графи у платіжках, в якій зазначається плата за розподіл, оскільки "Нафтогаз" в одному тарифі враховує одразу два платежі.

Щодо тарифів на електроенергію те, як пояснив Олексій Кучеренко, раніше в уряді говорили про можливе підвищення з 1 квітня, а "тепер уже з 1 травня теж можуть не встигнути".

Скільки коштує газ у квітні 2023 року

На газовому ринку є дев'ять компаній, які пропонують українцям різні ціни на "блакитне паливо". Наприклад:

ТОВ "Еру Людям" — 7,70 грн

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн

ТОВ "ДК "Нафтогаз України" – 7,96 грн

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98 грн

ТОВ "Полтавагаз Збут" – 7,99 грн

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 грн

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн

ТМ "Світгаз" (ТОВ "Рітейл Сервіс") – 9,99 грн

Також нагадаємо, що в Україні досі діє мораторій щодо підвищення вартості тарифів для населення на деякі комунальні послуги. Зокрема, це стосується постачання теплової енергії, гарячої води та газу. Заборона на перегляд вартості буде знята лише через пів року після закінчення дії воєнного стану.

Раніше Фокус повідомляв, що у рамках підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг в українських містах зросте.

Ще Фокус розповідав, як саме зміняться тарифи на воду в Україні у 2023 році.