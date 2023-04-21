Восстановление жилья: в мае начинается тестирование программы "єВідновлення" (видео)

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, суммы компенсаций будет определять специальная комиссия, а в приоритете — семьи украинских защитников.

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В пятницу, 21 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 10 мая в Украине начнется тестирование программы "єВідновлення", созданной для компенсаций украинцам за утраченное жилье. Об этом он сообщил во время заседания Кабинета министров Украины.

По его словам сервис по компенсации будет работать на базе всеукраинского портала "Дія". Сумму компенсаций будет определять специальная комиссия, а денежные средства будут направляться на денежный счет пострадавших украинцев в банке. Полученные средства можно будет расходовать на оплату строительных материалов и услуг подрядчиков.

"Сегодня Правительство примет важное решение для тысяч украинцев, чье жилье было повреждено в результате войны. Принимаем постановление, которое позволит начать тестирование программы "єВідновлення", по которой люди будут получать средства на ремонт своих домов", — заявил Шмыгаль.

По его словам цель тестирования приложения — избежать ошибок и недоразумений в будущем.

Шмыгаль подчеркнул, что приоритетными вопросами будут запросы от участников боевых действий, семей погибших военнослужащих, мобилизованных в ВСУ, а также многодетных семей и людей с инвалидностью.

Премьер Украины сообщил, что вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков и Минцифры будут заниматься коммуникацией всех необходимых деталей программы.

"Каждое восстановленное жилье — это шаг к большому восстановлению и возрождению Украины. Следовательно, мобилизуем силы и ресурсы для достижения нашей победы", — подчеркнул он.

Напомним, в конце января в проекте "Закона о компенсации за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества" было указано, что приоритетное право на компенсацию за разрушенное в результате военных действий жилье в Украине хотят предоставить участникам боевых действий, а также мобилизованным, но без статуса УБД.

В конце февраля Фокус разбирал принятый Верховной радой законопроект №7198 ("О компенсации за повреждение недвижимого имущества…") и то, как и в каком формате смогут получить помочь пострадавшие категории населения Украины.