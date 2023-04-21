Відновлення житла: у травні розпочинається тестування програми "єВідновлення" (відео)

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, суми компенсацій визначатиме спеціальна комісія, а у пріоритеті – сім'ї українських захисників.

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У п'ятницю, 21 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 10 травня в Україні розпочнеться тестування програми "ЄВідновлення", створеної для компенсацій українцям за втрачене житло. Про це він повідомив під час засідання Кабінету Міністрів України.

За його словами, сервіс з компенсації працюватиме на базі всеукраїнського порталу "Дія". Суму компенсацій визначатиме спеціальна комісія, а кошти спрямовуватимуться на грошовий рахунок постраждалих українців у банку. Отримані кошти можна буде витрачати на оплату будівельних матеріалів та послуг підрядників.

"Сьогодні Уряд ухвалить важливе рішення для тисяч українців, чиє житло було пошкоджено внаслідок війни. Приймаємо постанову, що дозволить розпочати тестування програми "ЄВідновлення", за якою люди отримуватимуть кошти на ремонт своїх будинків", — заявив Шмигаль.

За його словами, мета тестування програми — уникнути помилок і непорозумінь у майбутньому.

Шмигаль наголосив, що пріоритетними питаннями будуть запити від учасників бойових дій, сімей загиблих військовослужбовців, мобілізованих до лав ЗСУ, а також багатодітних сімей та людей з інвалідністю.

Прем'єр України повідомив, що віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Мінцифри займатимуться комунікацією всіх необхідних деталей програми.

"Кожне відновлене житло — це крок до великого відновлення та відродження України. Отже, мобілізуємо сили та ресурси для досягнення нашої перемоги", — наголосив він.

Нагадаємо, наприкінці січня у проекті "Закону про компенсацію за пошкодження та знищення об'єктів нерухомого майна" було зазначено, що пріоритетне право на компенсацію за зруйноване внаслідок військових дій житло в Україні хочуть надати учасникам бойових дій, а також мобілізованим, але без статусу УБД .

Наприкінці лютого Фокус розбирав ухвалений Верховною радою законопроект №7198 ("Про компенсацію за пошкодження нерухомого майна...") і те, як і в якому форматі матимуть змогу отримати допомогу постраждалі категорії населення України.