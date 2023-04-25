Поддались влиянию электората: зачем в ЕС запретили украинское зерно

Основными пунктами назначения украинского экспорта были не рынки стран Восточной Европы, а рынки других стран, в первую очередь, страны Африки, которые сильно зависят от импорта украинского зерна.

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Инфраструктура стран Восточной Европы оказалась не готова к такому количеству украинских зерновых, что было ввезено в ЕС, что, в свою очередь, повлияло на местных фермеров и цены. Об этом пишет в авторской колонке советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Андрей Терещук.

"Вместо того, чтобы решать инфраструктурные вопросы, некоторые политические силы, чтобы набрать политические баллы перед выборами, решили воспользоваться настроениями фермеров, которые являются существенной электоральной базой в этих странах", — объяснил эксперт.

По его словам, решения Польши, Словакии и Венгрии относительно запрета импорта украинской аграрной продукции противоречат, прежде всего, Договору о ЕС, поскольку страны-члены ЕС не имеют права единолично принимать решения по вопросам торговой политики, указанные вопросы относятся к компетенции наднациональных органов стран-членов ЕС.

"Кроме того, указанные ограничения противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС в части либерализации торговли, в частности, противоречат положениям Регламента Европейского Парламента и Совета № 2022/870 от 30.05.2022, согласно которому были отменены пошлины и количественные ограничения (относительно украинского импорта) — этакая демо-версия членства Украины в ЕС. Важно отметить, что в соответствии с указанным Регламентом, ЕС отменил ограничения по поставке украинской продукции при условии, что Украина будет соблюдать правила происхождения товаров, не применять ограничения по продукции из ЕС и соблюдать демократические принципы", — пишет Андрей Терещук.

По его мнению, сейчас сложилась ситуация, при которой правительства нескольких стран-членов ЕС в одностороннем порядке применили даже не импортные пошлины, а полный запрет (эмбарго) в отношении украинской агропродукции. При этом, указанный запрет применен не просто по отношению к какому-либо определенному товару, а к широкому кругу сельскохозяйственной продукции.

Инфраструктура стран Восточной Европы оказалась не готова к такому количеству агропродукции

"Если аналогичные запреты повторятся в других государствах, это может создать опасный прецедент, позволяющий странам-членам ЕС принимать другие независимые решения на основе их национальных потребностей. Сегодня это зерно и сельское хозяйство, завтра это может быть более сложной темой", — предупреждает эксперт.

Ранее Фокус писал, что Евросоюз собирается выделить 100 млн евро в качестве компенсации для фермеров пяти стран, граничащих с Украиной, чьи интересы затронуло увеличение экспортируемого украинского зерна.

Как сообщалось, после Польши и Венгрии третьей страной, которая вводит запрет на импорт украинского зерна, стала Словакия. Об этом решении 17 апреля 2023 года заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.