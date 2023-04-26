Еврокомиссия одобрила запрет на импорт масла из Украины в Польшу

Варшава будет соблюдать одностороннюю блокаду украинского импорта до тех пор, пока не будут выполнены ее условия. В правительстве надеются, что ограничения, кроме масла, будут действовать и в отношении других агропродуктов.

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Европейская комиссия решила ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины в Польшу, но выступила за сохранение его транзита. Об этом сообщил Роберт Телус, министр сельского хозяйства страны, пишет RMF24.

Польша не намерена отказываться от односторонней блокады украинского импорта до тех пор, пока не будут выполнены ее условия. Он отметил, что сейчас польское правительство ожидает получения гарантий для фермеров, которые могут пострадать в результате наплыва товаров из Украины.

"Мы все еще ведем переговоры и о других продуктах", – заявил он.

Роберт Телус добавил, что польские власти надеются на запрет импорта другой аграрной продукции. Речь идет о меде, муке, мягких фруктах (замороженных), яйцах, мясе (особенно птице), сахаре, молоке и молочных продуктах, а также яблочном соке и яблочном концентрате.

Комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский обратился с призывом к польским властям быстро согласиться на компромисс с ЕС. Он считает достижением решения проблемы на уровне Евросоюза.

Войцеховский назвал пять продуктов, создающих самые белые трудности для польского рынка. Это касается кукурузы, рапса, семян подсолнечника, пшеницы и подсолнечного масла до запрета на импорт ЕС, то есть экстренного мероприятия.

Еврокомиссар также скептически оценивает увеличение антикризисного резерва более чем на 100 млн евро. Он предполагает, что это может вызвать сопротивление со стороны государств-членов и, как следствие, привести к блокированию этих мер.

Запрет на импорт зерна и другой агропродукции из Украины

Украина увеличила интенсивность поставок зерна и другой сельскохозяйственной продукции в Европу после того, как ЕС отменил тарифы и квоты на импорт. Так товары могли снабжать транзитом других регионов мира в условиях войны РФ против Украины. Впоследствии из-за избытка украинского зерна в некоторых странах Европы местные фермеры начали устраивать протесты.

Напомним, 25 апреля в Польше было предложено пролонгировать запрет на импорт украинской агропродукции до конца 2023 года. Роберт Телус отметил, что нужны механизмы, которые должны дольше защищать польский рынок.