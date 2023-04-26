Єврокомісія схвалила заборону на імпорт олії з України до Польщі

Варшава дотримуватиметься односторонньої блокади українського імпорту доти, доки не будуть виконані її умови. В уряді сподіваються, що обмеження, окрім олії, діятимуть й щодо інших агропродуктів.

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Європейська комісія вирішила запровадити заборону на імпорт соняшникової олії з України до Польщі, але виступила за збереження її транзиту. Про це повідомив Роберт Телус, міністр сільського господарства країни, пише RMF24.

Польща немає наміру відмовлятися від односторонньої блокади українського імпорту доти, доки не будуть виконані її умови. Він зазначив, що наразі польський уряд очікує на отримання гарантій для фермерів, які можуть постраждати внаслідок напливу товарів з України.

"Ми все ще ведемо перемовини й про інші продукти", – заявив він.

Роберт Телус додав, що польська влада сподівається на заборону імпорту іншої аграрної продукції. Йдеться про мед, борошно, м’які фрукти (заморожені), яйця, м’ясо (особливо птицю), цукор, молоко та молочні продукти, а також яблучний сік і яблучний концентрат.

Комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський звернувся із закликом до польської влади швидко погодитися на компроміс з ЄС. Він вважає досягненням розв'язання проблеми на рівні Євросоюзу.

Войцеховський назвав п'ять продуктів, які створюють найбіліші труднощі для польського ринку. Це стосується кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, пшениці та соняшникової олії до заборони на імпорт ЄС, тобто екстреного заходу.

Єврокомісар також скептично оцінює збільшення антикризового резерву на понад 100 млн євро. Він припускає, що це може викликати спротив з боку держав-членів і, як наслідок, призвести до блокування цих заходів.

Заборона на імпорт зерна та іншої агропродукції з України

Україна збільшила інтенсивність постачання зерна й іншої сільськогосподарської продукції до Європи після того, як ЄС скасував тарифи та квоти на імпорт. Так товари могли постачати транзитом до інших регіонів світу в умовах війни РФ проти України. Згодом через надлишок українського зерна в деяких країнах Європи місцеві фермери почали влаштовувати протести.

Нагадаємо, 25 квітня у Польщі запропонували пролонгувати заборону на імпорт української агропродукції до кінця 2023 року. Роберт Телус зазначив, що потрібні механізми, які мають довше захищати польський ринок.