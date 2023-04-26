Колебания курса гривны: готовится ли в мае к обесцениванию национальной валюты

Курс укрепившейся на наличном рынке в апреле до уровня 37,2-37,9 UAH/USD гривны может потерять свои позиции, если в ближайшее время будет сохраняться повышенный спрос на иностранную валюту.

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По данным НБУ, с 17 по 21 апреля 2023 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $560,07 млн. Это – в 2,3 раза больше по сравнению с неделей 10-14 апреля. Апрель стал месяцем укрепления национальной валюты, однако этот баланс может быть потерян. Об этом пишет Фокус в статье "Крепче не будет. Почему гривна может обвалиться и сдерживающая девальвацию".

По мнению директора департамента казначейства ComInBank Германа Марченко, в течение прошлой недели наблюдался тренд на увеличение курса наличного доллара, в связи с этим экспортеры не спешили продавать валютную выручку и несколько увеличился объем привлечения депозитов с конвертацией в валюту.

"Резкое увеличение объемов интервенций НБУ на прошлой неделе, скорее всего, связано с уплатой процентов сразу по нескольким крупным выпускам ОВГЗ, среди которых много "длинных" бумаг, что и отразилось в увеличенном спросе на валюту на МВРУ", — отмечает Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Скорее всего, в апреле-мае на межбанке будет сохраняться преимущество спроса над предложением, а Нацбанк будет оставаться главным продавцом иностранной валюты. По словам Германа Марченко, ожидается, что, если курс наличного доллара будет приближен к межбанку (36,93 UAH/USD), то предложение валюты от экспортеров будет расти.

"Учитывая общую статистику февраля-марта, я не ожидаю значительного роста спроса. С другой стороны, фактор посевной уже не будет оказывать значительного влияния на валютный рынок, поэтому дисбаланс в мае, скорее всего, будет больше, чем в апреле. Сейчас по многим признакам в Украине достаточно активно восстанавливается потребительский спрос, поэтому спрос на валюту со стороны импортеров может расти", — говорит Анна Золотько.

Ранее Фокус писал, что в следующие несколько месяцев гривна на наличном рынке будет приближаться к фиксированному официальному курсу НБУ, который с июля 2022 года составляет 36,57 UAH/USD. Но при этом нельзя исключать непродолжительных колебаний.