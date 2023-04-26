Коливання курсу гривні: чи готуватися в травні до знецінення національної валюти

Курс гривні, що зміцнився на готівковому ринку у квітні до рівня 37,2-37,9 UAH/USD, може втратити свої позиції, якщо найближчим часом зберігатиметься підвищений попит на іноземну валюту.

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За даними НБУ, з 17 до 21 квітня 2023 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку $560,07 млн. Це – у 2,3 рази більше порівняно з тижнем 10-14 квітня. Квітень став місяцем укріплення національної валюти, проте цей баланс може бути втрачений. Про це пише Фокус у статті "Міцніше не буде. Чому гривня може обвалитися та що стримує девальвацію".

На думку директора департаменту казначейства ComInBank Германа Марченка, протягом минулого тижня спостерігався тренд на збільшення курсу готівкового долара, у зв'язку з цим експортери не поспішали продавати валютний виторг і дещо збільшився обсяг залучення депозитів із конвертацією у валюту.

"Різке збільшення обсягів інтервенцій НБУ минулого тижня, скоріше а все, пов’язане із сплатою відсотків одразу по кільком великим випускам ОВДП, серед яких багато "довгих" паперів. Вочевидь, нерезиденти, що є здебільшого утримувачами таких паперів, скористалися правом репатріації отриманих відсотків, що й відобразилося у збільшеному попиті на валюту на МВРУ", — зазначає Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Скоріше за все, у квітні-травні на міжбанку зберігатиметься перевага попиту над пропозицією, а Нацбанк залишатиметься головним продавцем іноземної валюти. За словами Германа Марченка, очікується, що коли курс готівкового долара буде наближений до міжбанку (36,93 UAH/USD), то пропозиції валюти від експортерів збільшуватимуться .

"З огляду на загальну статистику лютого-березня я не очікую значного зростання попиту. З іншого боку, фактор посівної вже не буде мати значного впливу на валютний ринок, тож дисбаланс у травні скоріш за все буде більшим, ніж у квітні. Наразі за багатьма ознаками в Україні досить активно відновлюється споживчий попит, відтак попит на валюту з боку імпортерів може зростати", — каже Анна Золотько.

Раніше Фокус писав, що в наступні кілька місяців гривня на готівковому ринку буде наближатися до фіксованого офіційного курсу НБУ, який з липня 2022 року становить 36,57 UAH/USD. Але при цьому не можна виключати нетривалих коливань.