Доллар уже 38: почему курс продажи иностранной валюты в обменниках стремительно растет

На наличном рынке 27 апреля банки продают доллары по курсу 37,43-38,65 UAH/USD. Эксперты предупреждают: в мае возможны девальвационные колебания, то есть доллар еще больше подорожает.

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В мае в Украине возможны разнонаправленные колебания курса доллара на наличном рынке, однако эксперты предупреждают: период стабильности для гривны вскоре может завершиться. Об этом пишет Фокус в статье "Крепче не будет. Почему гривна может обвалиться и что сдерживает девальвацию".

По мнению Германа Марченко, директора департамента казначейства ComInBank, сейчас избыточный спрос на валюту "гасится" рядом мер НБУ. "В общем, можно предположить, что в мае ситуация на валютном рынке сохранится на уровне второй половины апреля: на рынке возможны валютные колебания то вверх, то вниз, но без риска стремительного "падения"", — считает эксперт. По его словам, нижний курсовой предел наличной валюты уже четко очерчен, и это 36,9-37 UAH/USD. А возможным коридором колебаний курса в мае, по мнению Марченко, будет 37-38,5 UAH/USD.

В то же время, Нацбанк продолжает принимать меры по стабилизации ситуации на наличном валютном рынке. В Нацбанке сообщили, что внесли изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 20 апреля 2023 г. № 53. "НБУ расширяет возможности банков осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты населению. Так, с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года», — говорится в сообщении НБУ.

Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, такое решение создает предпосылки для усиления конкуренции между банками и небанковскими учреждениями на наличном валютном рынке. Фактически, это будет способствовать увеличению объема наличных долларов в кассах банков, что будет способствовать более быстрому приближению наличного курса к уровню официального. Однако, по мнению Золотько, в мае все равно возможен девальвационный тренд – ослабление курса нацвалюты. Ведь у банков возрастет потребность в валютной наличности для подкрепления касс.

Ранее Фокус писал, что с 17 по 21 апреля 2023 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $560,07 млн. Это – в 2,3 раза больше по сравнению с неделей 10-14 апреля. Апрель стал месяцем укрепления национальной валюты, однако этот баланс может быть потерян.