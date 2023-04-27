Долар вже 38: чому курс продажу іноземної валюти в обмінниках стрімко зростає

На готівковому ринку 27 квітня банки продають долари за курсом 37,43-38,65 UAH/USD. Експерти попереджають: у травні можливі девальваційні коливання, тобто долар ще більше подорожчає.

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У травні в Україні можливі різноспрямовані коливання курсу долара на готівковому ринку, проте експерти попереджають: період стабільності для гривні невдовзі може завершитися. Про це пише Фокус у статті "Міцніше не буде. Чому гривня може обвалитися та що стримує девальвацію".

На думку Германа Марченка, директора департаменту казначейства ComInBank, зараз надлишковий попит на валюту "гаситься" низкою заходів НБУ. "Загалом можна припустити, що в травні ситуація на валютному ринку збережеться на рівні другої половини квітня: на ринку можливі валютні коливання то вгору, то вниз, але без ризику стрімкого "падіння", — вважає експерт. За його словами, нижня курсова межа готівкової валюти вже чітко окреслена, і це 36,9-37 UAH/USD. А можливим коридором коливань курсу в травні, на думку Марченка, буде 37-38,5 UAH/USD.

Водночас Нацбанк продовжує вживати заходу задля стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку. В Нацбанку повідомили, що внесли зміни до постанови Правління Національного банку України від 20 квітня 2023 року № 53. "НБУ розширює можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню. Так, з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року", — йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомила Фокусу директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько, таке рішення створює передумови для посилення конкуренції між банками та небанківськими установами на готівковому валютному ринку. Фактично, це сприятиме збільшенню готівкових доларів у касах банків, що сприятиме швидшому наближенню готівкового курсу до рівня офіційного. Проте, на думку Золотько, у травні все рівно вірогідний девальваційний тренд — послаблення курсу нацвалюти. Адже в банків зросте потреба у валютній готівці для підкріплення кас.

Раніше Фокус писав, що з 17 до 21 квітня 2023 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку $560,07 млн. Це у 2,3 разу більше порівняно з тижнем 10-14 квітня. Квітень став місяцем укріплення національної валюти, проте цей баланс може бути втрачений.