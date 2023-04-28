Налоговая реформа "все по 10": в Офисе президента встретились с представителями G7

Послы стран Большой семерки озвучили свое мнение по поводу радикальной налоговой реформы в Украине, предусматривающей значительное снижение ставок ключевых налогов

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Власти Украины не отказываются от идеи новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%. Так, 27 апреля 2023 года потенциальная возможность этой реформы стала предметом обсуждения между послами стран Большой Семерки (G7) и замглавы Офиса президента Ростиславом Шурмой. Об этом говорится в представительстве группы послов G7 в социальной сети Twitter.

Отмечается, что в ходе переговоров украинской стороне напомнили о важности не отказываться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Послы G7 встретились с Ростиславом Шурмой, замглавы Офиса президента, чтобы обсудить потенциальную налоговую реформу в Украине и ее влияние на налоговые поступления, конкурентоспособность и коррупцию. Послы G7 подчеркнули важность продолжения сотрудничества с МВФ", – сказано в сообщении.

Налоговая реформа "10 на 10": что предыстория

В августе 2022 года впервые стало известно, что в Офисе Президента обсуждают концепцию новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.

Еще, реформа предполагает на одном из этапов отменить ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом рассказывал Фокус в своей статье: "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о ненужности данной реформы. По его словам у идеологов реформы "все по 10" нет внятной аргументации о целесообразности своей идеи. Еще он объяснил: "Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом".

При этом в январе 2023 года Ростислав Шурма утверждал, что в Европейском Союзе не против, чтобы в Украине провели налоговую реформу. Так, во время конференции Ukraine Economic Outlook он отметил, что европейцы выдвинули свои условия: украинская власть должна отменить все льготы по уплате НДС, которые действуют сейчас.