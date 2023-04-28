Податкова реформа "все по 10": в Офісі президента зустрілися із представниками G7

Посли країн Великої сімки озвучили свою думку щодо радикальної податкової реформи в Україні, яка передбачає значне зниження ставок ключових податків

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Влада України не відмовляється від ідеї нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%. Так, 27 квітня 2023 року потенційна можливість цієї реформи стала предметом обговорення між послами країн Великої Сімки (G7) та заступником глави Офісу президента Ростиславом Шурмою. Про це йдеться в представництві групи послів G7 у соціальній мережі Twitter.

Зазначається, що під час переговорів українській стороні нагадали про важливість не відмовлятися від співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Посли G7 зустрілися з Ростиславом Шурмою, заступником глави Офісу президента, щоб обговорити потенційну податкову реформу в Україні та її вплив на податкові надходження, конкурентоспроможність і корупцію. Посли G7 наголосили на важливості продовження співпраці з МВФ", – сказано в повідомленні.

Податкова реформа "10 на 10": що передісторія

У серпні 2022 року вперше стало відомо, що в Офісі Президента обговорюють концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Ще реформа передбачає на одному з етапів скасувати ЄСВ збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це розповідав Фокус у своїй статті: "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа "все по 10 ".

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про непотрібність цієї реформи. За його словами, у ідеологів реформи "все по 10" немає чіткої аргументації про доцільність своєї ідеї. Ще він пояснив: "Скасування ЄСВ на сьогоднішній день не є ні можливим, ні розумним кроком".

При цьому в січні 2023 Ростислав Шурма стверджував, що в Європейському Союзі не проти, щоб в Україні провели податкову реформу. Так, під час конференції Ukraine Economic Outlook він зазначив, що європейці висунули свої умови: українська влада має скасувати всі пільги щодо сплати ПДВ, які діють зараз.