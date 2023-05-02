Теперь обстрелы не страшны: в Кабмине объяснили, почему не будет отключений света

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, межгосударственная линия электропередачи между Украиной и Польшей уже запущена в работу

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Украина после модернизации запустила в работу межгосударственную линию электропередач с Польшей. За счет продажи электроэнергии гаша страна надеется накопить средства для восстановления энергосети после российских ракетных обстрелов. Об этом 2 мая 2023 года заявил премьер-минист Украины Денис Шмыгаль.

"Мы продолжаем успешную секторальную интеграцию в ЕС. Прямо сейчас делаем важный шаг к объединению наших энергосистем. После модернизации запущена в работу межгосударственная линия электропередачи между Украиной и Польшей", – рассказал глава правительства.

По его словам, специалисты "Укрэнерго" вместе с польскими коллегами из компании PSE все необходимые работы провели в короткие сроки. Помогли и европейские партнеры, от которых Украина получила около тысячи единиц оборудования.

"Линия работает уже с 27 апреля. Она успешно прошла трехдневный тестовый период. Дополнительный мощный интерконнектор увеличивает наши экспортно-импортные возможности. Ценой продажи электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики до нового отопительного сезона", — отметил премьер-министр.

Денис Шмыгаль добавил, что если будет необходимо, Украина готова активизировать импорт, чтобы помочь соседям. При этом украинцы будут со светом, несмотря ракетные и дроновые атаки со стороны России.

Отметим, что 20 апреля 2023 года директор Центра исследований энергетики Александр Харченко 20 апреля рассказал, что ремонт поврежденных в результате воздушных атак энергообъектов обойдется в 2 миллиарда долларов. При этом в обычном режиме, почти как до войны, энергосистема страны заработает только через 2-2,5 года.

Тем временем в "Укрэнерго" предупреждают, что летом в Украине возможны веерные отключения электроэнергии в некоторых регионах. Как объяснил председатель правления компании Владимир Кудрицкий, в предыущие годы в украинской энергосистеме весной и летом был избыток мощности, а дефицит появлялся с наступлением осенних холодов.

"Но в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии", – рассказал он.

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