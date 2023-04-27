Украинцев предупредили о возможных проблемах со светом летом: объяснение "Укрэнерго" (видео)

По словам главы компании Владимира Кудрицкого, весной и летом в энергосистеме наблюдается избыток мощности, поэтом Украина продает ток за границу. Но 2023 году все будет по-другому.

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В украинской энергосистеме сохраняется сложная ситуация из-за российских ракетных обстрелов, который нанесли серьезный урон энергетическим объектам страны. И хотя сейчас светом обеспечены все потребители, летом 2023 года украинцы могут снова столкнуться с дефицитом электроэнергии. Об этом заявил в эфире телемарафона 27 апреля 2023 года председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Большинство объектов "Укрэнерго" были повреждены, мы сейчас занимаемся их ремонтом. Также серьезные повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, которые покрывали существенную часть нашего баланса. Поэтому ремонтная кампания весной и летом 2023 года очень сложная, из-за зимних масштабных разрушений", — сказал он.

По его словам, дефицит электроэнергии — сезонное явление. При этом в Украине в течение весны и лета наблюдается избыток мощности. Дефицит в энергосистеме появляется с наступлением холодов — осенью и зимой.

"Но в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии", – рассказал Владимир Кудрицкий.

Сколько денег потребуется на ремонт энергоинфраструктуры

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко 20 апреля рассказал изданию "Обозреватель", что отремонтировать поврежденные россиянами объекты будет стоить около 2 миллиардов долларов. При этом в обычном режиме, почти как до войны, энергосистема страны заработает только через 2-2,5 года. А полностью обновленную энергосистему наша страна получит через пять-семь лет.

"Это будет другая энергосистема, иначе сконфигурированная, гораздо более углеродно-нейтральная, более экологичная, более эффективная. Но для того, чтобы прийти к новому типу энергосистемы, надо 5-7 лет", – отметил он.

Напомним, с осени прошлого 2022 года украинская энергетическая инфраструктура выдержала более 15 массированных ракетных атак со стороны ВС РФ, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. По данным украинского правительства, в декабре 2022 года российская армия повредила или разрушили 50% энергосистемы. Российские ракеты поразили все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Также ранее Фокус писал, сколько средств вытянул из Украины российский энергетический терроризм. Отметим, последний масштабный ракетный обстрел произошел в ночь с 8 на 9 марта.