Українців попередили про можливі проблеми зі світлом улітку: пояснення "Укренерго" (відео)

За словами голови компанії Володимира Кудрицького, навесні та влітку в енергосистемі спостерігається надлишок потужності, тому Україна продає струм за кордон. Але у 2023 році все буде по-іншому.

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В українській енергосистемі зберігається складна ситуація через російські ракетні обстріли, які завдали серйозної шкоди енергетичним об'єктам країни. І хоча зараз світлом забезпечені усі споживачі, влітку 2023 року українці можуть знову зіткнутися з дефіцитом електроенергії. Про це заявив в ефірі телемарафону 27 квітня 2023 року голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Більшість об'єктів "Укренерго" були пошкоджені, ми зараз займаємось їх ремонтом. Також серйозні пошкодження отримали теплові та гідроелектростанції, які покривали суттєву частину нашого балансу. Тому ремонтна кампанія навесні та влітку 2023 року дуже складна, через зимові масштабні руйнування", — сказав він.

За його словами, дефіцит електроенергії – сезонне явище. При цьому в Україні впродовж весни та літа спостерігається надлишок потужності. Дефіцит в енергосистемі з'являється з настанням холодів – восени та взимку.

"Але цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку, і його потрібно буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", – розповів Володимир Кудрицький.

Скільки грошей потрібно на ремонт енергоінфраструктури

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 20 квітня розповів виданню "Обозреватель", що відремонтувати пошкоджені росіянами об'єкти коштуватиме майже 2 мільярди доларів. При цьому у звичайному режимі майже як до війни енергосистема країни запрацює лише через 2-2,5 роки. А повністю оновлену енергосистему наша країна отримає за п'ять-сім років.

"Це буде інша енергосистема, інакше сконфігурована, набагато вуглецевіше-нейтральна, екологічніша, ефективніша. Але для того, щоб прийти до нового типу енергосистеми, треба 5-7 років", — зазначив він.

Нагадаємо, з осені минулого 2022 року українська енергетична інфраструктура витримала понад 15 масованих ракетних атак з боку ЗС РФ, ще 18 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе. За даними українського уряду, у грудні 2022 року російська армія пошкодила чи зруйнувала 50% енергосистеми. Російські ракети уразили всі теплові електростанції та більшість ГЕС.

Також раніше Фокус писав, скільки коштів витягнув з України російський енергетичний тероризм. Зазначимо, останній масштабний ракетний обстріл стався в ніч із 8 на 9 березня.