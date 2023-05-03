Евросоюз согласился продлить важное сотрудничество с Украиной: чем помогут нашей стране

Украина и Европейский Союз договорились продлить соглашения в рамках "экономического безвиза" до 2024 года. Фокус рассказывает, что это значит для Украина.

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Украина и Европейский Союз договорились продлить "экономический безвиза" до 2024 года. Об этом 3 мая 2023 года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Продолжаем активное сотрудничество с Европейским Союзом для нашей победы. Украина и ЕС достигли договоренностей о продлении "экономического безвиза" еще на год", — сказано в его сообщении.

По его словам, украинские предприниматели смогут и дальше продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин или тарифов, что важно для восстановления отечественной экономики.

Также, как отметил Денис Шмыгаль, были сняты все другие односторонние запреты, введенные пятью соседними странами.

"На уровне Еврокомиссии выстроен компромиссный механизм, предусматривающий ограничения по экспорту 4-х позиций украинской аграрной продукции в соседние страны. Но это исключительно временное ограничение, действующее до 5 июня", — объяснил премьер-министр.

К слову, в апреле этого года Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продление еще на один год отмену действий ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт.

Решение касается:

овощей и фруктов, на которые распространена система входных цен;

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

Отметим, по данным Еврокомиссии, сегодня ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины. На союз приходилось 39,5% украинской торговли в 2021 году. Украина, со своей стороны, является 15 крупнейшим торговым партнером ЕС, поскольку на нее приходится около 1,2% от общего объема торговли.

Напомним, 3 февраля 2023 года в Киеве состоится очередной саммит Украина-ЕС, в ходе которого состоятся предварительные переговоры о членстве в Евросоюзе. Как заявил 13 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, страна продолжает делать все, чтобы стать членом ЕС в короткие сроки. Все зависит от политического решения всех стран Союза и тех благ, которые Украина может предложить Европе.